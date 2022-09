'Alito' Moreno: Posible difusión de nuevos audios es prueba de que no hay pacto con Morena

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, afirmó que las advertencias sobre la posible difusión de nuevos materiales en su contra por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, es una prueba de que no hubo ningún acuerdo entre el tricolor y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En conferencia de prensa, el priista respondió a los cuestionamientos surgidos por las recientes publicaciones de la mandataria estatal.

Mediante redes sociales, la Sansores anunció que durante su programa Martes del Jaguar tocará temas relacionados con Emigdio Moreno Cárdenas, hermano del líder priista, y mencionó que el contenido podría ser de interés para el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Hace unas horas, la morenista realizó una publicación más en Twitter donde escribió: “Voy derecho y no me quito. Nos vemos a las 8 p.m”.

Voy derecho y no me quito. Nos vemos a las 8 p.m. — Layda Sansores (@LaydaSansores) September 27, 2022

Alejandro Moreno expresó que eso dejaba claro que “no hay ningún pacto ni ningún acuerdo”. “Lo que yo sí te puedo decir es que puede seguir con cualquier show mediático que haga, yo no tengo nada que esconder, me asiste la razón”, aseveró.

Interrogado sobre la probable filtración de nuevos materiales en su contra, el priista acusó que se le ha querido linchar políticamente, a través de “montajes, mentiras y calumnias” a su partido, a él y su familia.

“Aquí estamos firmes y de pie. No tengo nada que ocultar y todos esos temas, como lo he dicho, ni hay que politizar la justicia ni hay que judicializar la política, eso se atiende en los tribunales y ahí se va a atender. Lo que queda claro es que no hay ningún pacto ni nada”, sostuvo.

