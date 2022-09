Alito Moreno: Alianza no puede ser una camisa de fuerza para PAN, PRD y PRI

En medio de la molestia externada por los líderes del PAN y PRD con él, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, afirmó que la alianza Va por México no puede ser “una camisa de fuerza” para ninguno de los partidos que la integran.

Entrevistado previo a la sesión de la Comisión de Gobernación y Población que preside, el priista señaló que cada fuerza política tiene sus propias agendas, compromisos e ideologías , razón por la que no se pueden poner de acuerdo en todo.

No obstante, insistió en que ningún partido podrá ganar los comicios que se avecinan por cuenta propia, por lo que los tres deberán mantenerse juntos en la contienda.

“La alianza se está trabajando. Yo siempre lo he dicho: e l PRI ha sido no sólo un gran impulsor de la coalición . Está claro y ustedes lo saben, que ningún partido por sí solo puede competir y ganar las elecciones, tenemos que ir juntos, la coalición es fuerte, la coalición es potente y no podemos ponernos de acuerdo en el cien por ciento de las cosas”, dijo.

Bajo esta línea, hizo un llamado a “poner por delante el proyecto que se llama México” y a hacer a un lado las diferencias, pues cada día que pasa es tiempo perdido para prepararse rumbo a las elecciones de Coahuila y el Estado de México.

Respecto a las declaraciones de Marko Cortés, quien externó desconfianza con el priista, Moreno Cárdenas respondió que él es un político profesional y que la política se hace con estrategia e inteligencia.

Por ello, repitió que la forma de ganar elecciones será ir juntos y “quien esté pensando en otra forma no está claro de la realidad del país”, además subrayó que se debe atender al voto que la población otorgó a la alianza.

Por otro lado, el priista celebró que hoy sí acudieron a la convocatoria de la sesión las y los diputados de Morena y sus aliados.

Cuestionado sobre las referencias ante un supuesto pacto entre Morena y el PRI por el cual se habrían “limado asperezas… o ya lo perdonaron”, Moreno Cárdenas se remitió a decir que fue un paso importante y que a él nadie lo perdona, porque al único que se le rinden cuentas es al de “allí arriba”.

Hasta hace unas semanas, la bancada guinda tildó al priista como una persona poco digna para estar al frente de la Comisión de Gobernación y Población, dadas las investigaciones y señalamientos en su contra por diversos delitos relacionados a los cargos públicos que ha ejercido.

“Yo respeto, (pero) no comparto los señalamientos que hacen…Lo que queremos decir es que nosotros somos políticos profesionales; aquí primero está México y no podemos decir ‘es que éste me sacó la lengua o no me saludó, me vio feo’, aquí somos políticos profesionales y tenemos que trabajar por el país. Yo reconozco y celebro la voluntad de todos los partidos políticos representados que haya la disposición de trabajar, no solo en esta Comisión”.

Respecto a la instalación de la Sección Instructora, con la que se dará pie al proceso de desafuero en su contra, el priista sostuvo que no tiene nada que esconder y que duerme tranquilo.

