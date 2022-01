Evidencia estudio que urge presencialidad

Alumnos retroceden el equivalente a tres grados y desaprenden por no estar en aulas En matemáticas, uno de cada 10 estudiantes de entre 10 y 15 años no puede nombrar un número de 2 dígitos, revela estudio de Mexicanos Primero; en lectura, estudiantes que en abril lograron comprender un texto de 4o grado, en diciembre ya no pudieron; exige ONG garantías en escuelas para retornar