Álvarez Maynez en contra del Plan C de AMLO, pero asegura que PJ requiere de una reforma

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, aseguró que no está a favor del Plan C del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque aclaró que el Poder Judicial necesita de una reforma para mejorar sus procesos de justicia.

“Estoy en contra del Plan C, pero es un tema que debemos debatir, porque el Poder Judicial necesita una reforma; no puede ser que cuatro ministros tengan más poder que siete. No es posible que haya ministros en la manera en que se dan las acciones de inconstitucionalidad”, detalló.

Durante una plática con estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Jorge Álvarez Máynez dijo que no le gusta que haya ministros que se estén orientando, no por llevar asuntos al pleno y discutir proyectos con sus pares, sino por emitir sus pensiones en las que se extralimitan.

Jorge Álvarez Máynez mencionó que se ha exagerado el uso del amparo, además que se tiene que discutir muchas de las actuaciones de los jueces, pero aclaró que el actual sistema de designación tampoco es el ideal.

“La designación de Lenia Batres no es ilegal, pero es igual o peor que el voto popular, por ello se tienen que cambiar las formas de designación y hay que limitar la intromisión de los partidos”, explicó Jorge Álvarez Máynez.

Jorge Álvarez Máynez dijo que es necesario mejorar el diseño institucional para fortalecer el Poder Judicial, porque hay casos como Lenia Batres y Eduardo Medina Mora que siguen siendo criticables.

Álvarez Máynez criticó al exministro Arturo Zaldívar del que dijo, mancha en nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al legitimar sin sentidos.

“Lamentó mucho el extravío del ministro Arturo Zaldívar porque hoy me da mucha vergüenza que esté legitimando sin sentidos, aparte que ha manchando el nombre de la Corte, y que se esté prestando a hacer del Poder Judicial un campo de batalla político- electoral”, expresó Jorge Álvarez Máynez.

Por otra parte, al referirse al caso Ayotzinapa, Jorge Álvarez Máynez sostuvo que no condena la protesta, luego de las manifestaciones violentas en Palacio Nacional, pero enfatizó que la actitud soberbia del Presidente minimiza a los familiares de los desaparecidos.

“Va a ser muy difícil que un día yo condene las formas de protesta, yo espero que no haya violencia. No me gusta que el Presidente minimice a los padres de Ayotzinapa y que tenga una conducta de soberbia para quienes no piensan como él. Que vuelva a ser el Presidente que concilie ya que a nadie nos conviene este tipo de situaciones”, expresó Jorge Álvarez Máynez .

Jorge Álvarez Máynez lamentó como se ha ido dando el tema de Ayotzinapa, pues dijo que al paso de los meses se ha ido haciendo cada vez más complejo, mientras que las heridas siguen sin sanar.

Jorge Álvarez Máynez descartó que se reúna con los padres en época electoral, ya que no desea lucrar con el tema.

“No en la campaña porque me parece muy nocivo y no quiero lucrar, pero he sido muy simpatizante del movimiento. Yo creo en el diálogo y se debe tener una agenda de paz, pues hay que respetar a las familias”, aseveró Jorge Álvarez Máynez.

