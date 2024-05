Álvarez Máynez reconoce 'heroísmo' de paramédicos y enfermeras tras desplome de escenario

"En medio de la situación más dolorosa que he enfrentado en mi vida, me ha tocado ser testigo del heroísmo de paramédicas y paramédicos, la atención sensible de enfermeras, enfermeros, doctoras y doctores", afirmó Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia de la República.

El miércoles pasado fuertes vientos derrumbaron un templete en un mitin político de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza, Nuevo León. En el evento estaban presentes los candidatos Jorge Álvarez Máynez y Lorenia Canavati, así como la agrupación musical Bronco.

En su mensaje difundido a través de redes sociales, el candidato emecista aparece reunido con personas lesionadas, las cuales permanecen internadas en la clínica de traumatología y ortopedia número 21 en Nuevo León.

Explicó que también admira la capacidad de las personas "para enfrentar una tragedia de esta magnitud. Seguiremos pendientes de la evolución de cada persona lesionada y sus familias".

Suman 9 muertos tras caída de escenario en San Pedro



El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que hasta el momento la cifra de muertos se mantiene en 9, tras la caída del escenario en el que estaba el candidato presidencial por MC, Jorge Álvarez Máynez.

Además, Samuel García aseguró que la Secretaría de Salud estatal, “se hará cargo de todos los gastos médicos por cirugías, curaciones o medicamentos, además de brindar atención psicológica a pacientes y deudos de los fallecidos”.

“Estamos en comunicación y coordinación con la Fiscalía para la entrega de los cuerpos de las víctimas mortales, todos los cuales ya han sido recibidos por sus familiares en las instalaciones del Servicio Médico Forense”, refirió.

Además, la Fiscalía General de Nuevo León inició una investigación por los hechos ocurridos la noche del miércoles, por lo que el Ministerio Público ordenó el aseguramiento del inmueble con custodia permanente.

En videos que circulan en redes sociales, se pudo observar cómo el viento comienza a desprender la pantalla gigante que se encontraba en el escenario, mientras los políticos se encontraban en él.

Posteriormente, se pudo ver cómo Jorge Álvarez Máynez corre a la parte trasera del lugar para intentar ponerse a salvo.