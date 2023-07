Al alza, 8 delitos contra la mujer de enero a junio.

En los primeros seis meses del 2023, ocho delitos generaron aumentos, siendo violencia de género el que tuvo mayor crecimiento con 26.6 por ciento.

De acuerdo con el reporte especializado de violencia contra la mujer de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), otros delitos que aumentaron fueron las lesiones culposas, 11.8 por ciento; secuestro, 10; violencia familiar, 7.7; lesiones dolosas, 5.8; homicidio culposo, tres por ciento; así como violación y trata de personas, dos por ciento, respecto al primer semestre de 2022.

Otros posibles delitos que también aumentaron son las llamadas por abuso sexual, 22 por ciento; por violencia familiar, nueve, y por hostigamiento sexual, cinco por ciento.

Al respecto, Perla Acosta, del colectivo Más Sueños, dijo a La Razón que el problema de las autoridades es que no dan las cifras reales en varios delitos que siguen al alza, por ello aseguran que disminuyen cuando en realidad pasa lo contrario.

Gráfico

“Realmente es hasta tres veces el problema de lo que se tipifica, por ello el Gobierno previo a los temas electorales busca ocultar cifras. Esto para garantizar seguridad y refrendar la estrategia que tiene, aunque en la realidad no funcione”, explicó la activista.

Señaló que realmente no ha habido un cambio de esta administración en la protección de las mujeres, ya que no se tiene un Presidente aliado, no hay medidas eficientes para la protección del género, y siguen al alza temas de trata de personas, no hay una política eficaz ni presupuesto.

Además, agregó que los ministerios públicos no se encuentran preparadas para dar atención a las mujeres, ya que las revictimizan cuando van a realizar una denuncia, además que la mayoría son hombres y no toman en cuenta el dolor y el riesgo de una mujer.

“No tienen perspectiva de género y a veces sólo se concentran en los centros de las capitales, pues en los pueblos no les hacen caso”, aseveró.