AMLO: 72.4% de los mexicanos quiere que continúe en el cargo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno está bien calificado por la ciudadanía, con 6.7 sobre 10, mientras que 72.4 por ciento quiere que continúe después de la consulta de revocación de mandato: “yo siempre estaré a la altura de ustedes y nunca jamás los traicionaré”, dijo.

En su mensaje con motivo del tercer aniversario de su triunfo en las urnas el 1 de julio de 2018, presentó una encuesta que su Gobierno mandó a hacer días atrás, en la que sólo 22.7 por ciento de las personas consultadas está porque renuncie en 2022, en tanto que 87.4 por ciento está de acuerdo en esa transformación y sólo 9.6 por ciento respondió que no.

Comentó que aspira a convencer, orientar y concientizar a más gente para que haya más revolución de las conciencias. Recordó que el 1 de diciembre, cuando se dirigía a la toma de protesta en la Cámara de Diputados, un joven le pidió que no les fallara.

“Creo, pasado el tiempo, no haber defraudado la esperanza de ese joven ni quienes votaron por mi hace tres años. Posiblemente haya quienes imaginaron que sería de otra forma, los que han llegado a la conclusión en el ejercicio de su libertad o criterio que no comparten mis ideas y que no les gusta mi estilo de gobierno o de gobernar”, sostuvo.

Sin embargo, según la encuesta del Presidente, con respecto al año pasado 40 por ciento de la población consideró que su situación económica actual está peor, 42 por ciento, igual, y sólo 15.3 por ciento respondió que es mejor.

Durante su mensaje desde el Patio de Honor de Palacio Nacional, que duró 39 minutos, subrayó que “nadie, en honor a la verdad, podrá decir que no he cumplido en desterrar la corrupción, y destinar mi imaginación, experiencia y trabajo en beneficio del pueblo y de la nación”.

A pesar de que, como en todas las elecciones, se calientan los ánimos, en esta ocasión no hubo protestas poselectorales por acusaciones de fraude, no se registró ninguna manifestación significativa en las calles o en las plazas de la República

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

GOBERNANZA Y SEGURIDAD

El jefe del Ejecutivo dejó claro que hay gobernabilidad, paz y tranquilidad en el país, porque no ha habido asaltos a comercios ni actos de vandalismo o desesperación por hambre o desatención a las necesidades básicas de la gente.

Rechazó que en su Gobierno hayan surgido más cárteles del crimen organizado, pues éstos fueron heredados de sexenios anteriores, “ya estaban las bandas y grupos delictivos cuando llegamos, no creo que se hayan creado nuevos en estos dos años.

“Es el Cártel de Jalisco (Nueva Generación), o del Pacífico, o el de Guanajuato, los que ya habían, los que estamos enfrentando, no declarándoles la guerra, porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia, sino con otros métodos más humanos y más eficaces”, apuntó.

Aceptó que el feminicidio mantiene un incremento de 14 por ciento, y extorsión 26 por ciento, aún cuando la incidencia delictiva está a la baja en otros rubros, como homicidios que disminuyeron 2 por ciento; robo de autos, 40; secuestro, 45, y robo a casa-habitación, 26 por ciento.

Gráfico

ELECCIÓN TRANQUILA

En otro tema enfatizó que no hubo “elección de Estado” en el pasado proceso del 6 de junio, aun cuando, reconoció, hubo compra de votos y entrega de despensas en algunas entidades que no fueron determinantes en los resultados, como en sexenios anteriores.

“A pesar de que, como en todas las elecciones, se calientan los ánimos, en esta ocasión no hubo protestas poselectorales por acusaciones de fraude, no se registró ninguna manifestación significativa en las calles o en las plazas de la República, se han garantizado libertades plenas sin la represión política, mediática o policiaca de otros tiempos”, dijo.

Expuso que a los opositores al Gobierno de la 4T “se les ganó en buena lid, porque el pueblo es sabio”, no obstante que conformaron un bloque al que se unieron periodistas, líderes partidistas, de la sociedad civil, políticos del antiguo régimen y empresarios, enfocados en impedir la mayoría de Morena.

“Este grupo reaccionario siempre será respetado y tendrá libertad para ejercer su derecho a disentir. Son adversarios, no enemigos, no los tratamos como ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición; no los vemos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer”, acotó el Presidente.

Al ganar Morena la mayoría en la Cámara de Diputados, señaló, se cuenta con la seguridad de que el presupuesto destinado al desarrollo del país y al bienestar social será aprobado, y no lo podrán frenar los conservadores “clasistas, racistas e hipócritas” que los aborrecen.

Ante su esposa, Beatriz Gutiérrez, miembros de su gabinete y mandatarios, el Presidente hizo notar que la honestidad es el eje rector de su política de Gobierno, toda vez que es necesario hacer gala de ella para ayudar al prójimo.

“La recompensa será el estar bien con nuestra conciencia y con el prójimo, y gozar de la inmensa felicidad que produce el ayudar a vivir a todas y todos en un país más libre, más justo, más seguro, más pacífico y más próspero”, asentó.

RETO SANITARIO

Respecto a la pandemia de Covid-19, dijo que su Gobierno ha hecho todo lo humanamente posible para enfrentarla y salvar vidas, y que los índices de contagios y mortalidad están a la baja, por lo que en estos últimos tres meses hay signos alentadores de recuperación de la crisis sanitaria.

“Es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo, que levantamos con oportunidad el sistema de salud pública que estaba en ruinas; no titubeamos en destinar recursos a la atención de la pandemia; en 15 meses, el presupuesto de salud se ha incrementado en 70 mil millones de pesos”, añadió.

López Obrador estimó, por otro lado, que la economía crecerá este año 2 por ciento, sin la contratación de más deuda pública ante los signos alentadores de recuperación. Además, el peso no se ha devaluado y el salario mínimo aumentó 44 por ciento después de 36 años.

No obstante, admitió que faltan por recuperarse 438 mil 56 empleos de los casi un millón 400 mil perdidos durante la pandemia, lo cual garantizó que se logrará en los próximos tres meses.