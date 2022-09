AMLO aclara el por qué de las consignas que "muera la corrupción, el clasismo y el racismo"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó porque utilizó la palabra “muera”, durante el Grito de Independencia y la preocupación que tenía cuando lo hizo.

“Y por eso me atreví a gritar muere la corrupción y muera el clasismo y muera el racismo, porque sabía yo lo que significaba; mi única preocupación era que como todo eran vivas y vivas y vivas y vivas, no, que yo dijera esto muera la corrupción y que me gritaran vivas, pero para que vean cómo está la gente, l o s que están dormidos, inmovilizados son otros ”, expuso el mandatario.

Agregó que a pesar del lance arriesgado, tomó previsiones, como alertar a los asistentes al Zócalo capitalino de que haría un cambio, por ello dentro del Grito volvió a convocar a las y los mexicanos.

“Nada más me cuidé de decir mexicanas, mexicanos, o sea, como que rompí un poquito la secuencia y no era la corrupción muera, y ya cuando escuché el primer modelo yo dije no, pues vamos con el segundo y vámonos, pero es por eso entonces la gente está muy consciente y hay que seguir adelante”, explicó.

López Obrador indicó que decidió hacer estos señalamientos de que muera el clasismo y el racismo, porque en el pasado, los gobiernos no incluían a todos, había una selección impuesta y solo algunos participaban en las decisiones.

“Todo a favor de una minoría, el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, era un gobierno sectario, no era un gobierno que representara a todos los mexicanos . Ese es el coraje que tiene, pero vale la pena seguir este avanzando en la transformación, para que todos seamos tomados en cuenta, hasta la gente más humilde sea tomada en cuenta”, enfatizó.

