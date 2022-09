AMLO: Neoliberales introdujeron conceptos de “nuevas políticas públicas” y desatendieron la desigualdad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la autonomía de los órganos de control del Gobierno Federal, porque fueron un invento de los neoliberales que introdujeron “las nuevas políticas públicas” y los órganos de control para vigilar su cumplimiento, pero no atendieron la “monstruosa desigualdad”, que se estaba gestando entre la población.

“Ya eso fue un invento de los neoliberales corruptos, no solo en México en el mundo, inventaron los de las nuevas políticas públicas y no atendieron lo fundamental que era la monstruosa desigualdad que se estaba propiciando con el modelo neoliberal entonces para desviar la atención. Empezaron a hablar de los nuevos derechos, en algunos casos con toda la justificación: de derechos humanos, ambientalismo, derecho y protección a la niñez, protección a mujeres, género , todas causas buenas muy estimuladas; a la par de que se encumbraba la idea de la sociedad civil y de los organismos no gubernamentales con el descrédito de las instituciones políticas, también ganado a pulso, pero se aprovecharon de todas esas circunstancias”, denunció el mandatario.

De acuerdo con López Obrador, se crearon instituciones a instancias de los comentaristas del diario Reforma, con un alto costo al erario.

“Se crearon duplicidades, se hizo otro Gobierno, se hizo otro Gobierno y un andamiaje también muy, iba a decir ad hoc, pero no, muy afín al modelo neoliberal de privatización y de saqueo, todo esto también envuelto en el manto de la simulación. Yo recuerdo que cuando estaban fomentando lo de la transparencia, pues era Reforma y los intelectuales de Reforma, los que más hablaban de la autonomía y del Instituto de la transparencia y también del Instituto Anticorrupción y también del Instituto de las comunicaciones”, aseguró el Presidente de la República.

Sin embargo, añadió, estas políticas no se cumplían porque ni siquiera se castigaban esos delitos , al menos no estaban contemplados como hechos ilícitos.

“Entonces el tema de corrupción que es el principal problema del país. Se fue dejando de lado, no se hablaba y nadie supo que entregaron el 60 por ciento del territorio nacional a las empresas mineras extranjeras , nadie supo, ni decía nada de que todos los bancos que pasaron a manos de extranjeros y que son las corporaciones que más utilidad se llevan de México. (...) Por ejemplo la Anticorrupción, porque había que este evitar la corrupción sí, nada más que en la Constitución ni siquiera que consideraba como delito grave la corrupción, era crear el aparato para fingir, para simular; ya hablamos del Instituto de la transparencia, lo mismo y unos sueldazos”, denunció López Obrador.

