AMLO aconseja a candidatos que no sean presumidos ni fantoches; opulencia es 'pecado social', dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aconsejó a todos los candidatos a cargos de elección popular que competirán este 2 de junio, no ser presumidos, ostentosos y fantoches, porque la opulencia “es un pecado social”.

“Darle un consejo a los candidatos: Que no sean presumidos, fantoches, que es pecado social la ostentación. La opulencia es pecado social”, declaró AMLO durante la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional.

Cuestionado sobre el vehículo Lamborghini Urus Graphite Capsule, con valor de casi cinco millones de pesos donde se traslada la aspirante a la presidencia municipal de Quecholac, Puebla, por el Partido Social de Integración (PSI), Guadalupe Martínez, AMLO adelantó que seguramente no va a ganar.

“No puedo opinar nada, pero si llega un candidato con una camioneta o un coche que vale cinco o seis millones de pesos, más en comunidades pobres, pues no va a ganar, digo. No creo que la gente lo apoye, no sé de qué partido es ni quiero saber su nombre”, dijo AMLO.

AMLO consideró que con tanta pobreza en el país llega alguien en un vehículo de alta gama, pues, opinó, primero es libre pero es mejor que se dedique a otra cosa, no al servicio público.

“Habiendo tanta pobreza, imagínense alguien que presume de un carro, no puedo decir la marca porque qué culpan tienen las empresas automotrices, o un avión privado, un yate o una mansión, si es empresario puede hacerlo, siempre y cuando sea una riqueza bien habida, no producto de la corrupción, pero sí puede.

“(Sin embargo) un servidor público, ¿cómo? Que quiere hacer dinero, el que quiere presumir lo material, pues que se dedique a otra cosa no al servicio público. Pero cada quien es libre”, subrayó AMLO.

