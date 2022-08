AMLO acude a revisar rescate de 10 mineros

Cuatro días después de la tragedia de la mina de Sabinas, Coahuila, en la que quedaron atrapados 10 mineros, el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la zona y recibió el reclamo de los familiares de los trabajadores por el lento avance de los trabajos.

Entre gritos, empujones y una persona desmayada, se realizó la visita del titular del Ejecutivo federal, quien aseguró que los trabajos están enfocados en lograr el rescate de todas las personas que quedaron atrapadas.

Al sostener una breve reunión con los familiares de los mineros atrapados en “El Pinabete”, subrayó ante los medios de comunicación que se actuaría para rescatar a los mineros.

“Aquí van a estar los técnicos, los especialistas, médicos, psicólogos. Apoyo para las mujeres en todo. Ahora lo que importa es el rescate, es lo que más nos importa, es lo más importante de todo; que sea lo más pronto posible, es lo que más me importa”, expuso.

No obstante, el Presidente de la República aclaró que eso no implica que no haya justicia, pero remarcó que primero se debe priorizar el rescate de todos los mineros y, después, atender la justicia.

“Sí, primero el rescate y despreocúpense de lo otro, que va a haber justicia. No nos vamos a olvidar, vamos a ayudar siempre. Vamos primero al rescate, es lo que más nos importa; lo demás es justicia y va a haber justicia”, expresó.

El titular del Ejecutivo federal hizo un recorrido por la zona del rescate, donde los familiares de las víctimas se le acercaron para cuestionar las fallas en las labores de rescate.

“¡No se olvide de los niños, aquí estamos, ya han pasado tragedias!” y “¡Acá estamos los afectados!”, reclamaron.

La familiar de uno de los mineros atrapados lamentó que el Presidente López Obrador sólo hubiera acudido a Coahuila “a tomarse la foto”, en medio del dolor de todos los que esperan que salgan los trabajadores con vida, como circuló en redes sociales.

El mandatario federal realizó un recorrido de aproximadamente 30 minutos en la región, acompañado por el gobernador Miguel Riquelme; por Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, así como por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.

Aunque no estaba considerado en su agenda oficial, el mandatario determinó trasladarse desde Colima, donde supervisó los avances del Plan IMSS-Bienestar, así como los trabajos relacionados con obras carreteras, a la mina donde se registró el derrumbe.

Respecto a la visita del Presidente de la República, el gobernador de Coahuila dijo que la instrucción de Andrés Manuel López Obrador fue acelerar los trabajos de rescate y dijo que ya analizaban la posibilidad de que ingresaran los buzos para realizar la extracción del agua.

“Les pidió celeridad a todos los brigadistas, rescatistas, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y a todos quienes estamos participando. La celeridad de los trabajos para que podamos ganar tiempo y seguir teniendo esperanza de encontrar a los mineros con vida”, declaró.