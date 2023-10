AMLO sí acudirá a foro de APEC en noviembre; no va a cumbre de las Américas

Al recular en su decisión inicial de cancelar su participación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que asistirá a la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) a celebrarse en San Francisco, California, los días 14 y 15 de noviembre, donde se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.

MÁS INFORMACIÓN Por conflicto con Perú, AMLO cancela acudir a cumbre APEC

“Lo replantee, no voy a estar mucho tiempo, pero me invitó el presidente Biden. Me invitó a las dos, no puedo ir a las dos, pero tampoco puedo dejar de ir, tengo que mantener y lo hago por convicción, una muy buena relación con Estados Unidos, nos conviene”, mencionó AMLO.

#ConferenciaPresidente | Lunes 9 de octubre de 2023. https://t.co/M8YBb7OFrE — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 9, 2023

Al mismo tiempo revivió aquella frase del entonces presidente Vicente Fox al mandatario cubano Fidel Castro, de “comes y te vas”, por su breve participación que sostendrá en la reunión de la APEC. “Ora sí que va a ser como llegas un día antes, participas, comes y te regresas”, bromeó.

Durante la conferencia de prensa matutina, AMLO explicó que había dos opciones para reunirse con Biden en EU, una en el marco de la reunión de la APEC y la otra en la Cumbre de las Américas, sin embargo, dijo que optó por la primera, a pesar de la presencia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte.

AMLO añadió que en el caso de la Cumbre de las Américas no está acuerdo que no se invite a todos los países, en referencia a Cuba donde Estados Unidos mantiene un embargo económico, ya que se debe buscar la unidad entre todos y “nadie tiene derecho de excluir y no se puede hablar de una Cumbre de las Américas si no participamos todos”.

AMLO refirió que en el caso de las diferencias con Perú se debe a la injusticia contra el mandatario de ese país Pedro Castillo, quien sigue encarcelado tras el golpe de estado orquestado por la oligarquía peruana, que nunca lo aceptó por ser indígena, de la sierra, en una actitud clasista, racista y discriminatoria.

“Desde que entró empezaron en el Congreso a buscar cómo lo destituían, lo intentaron tres, cuatro veces, y en el quinto año a la cárcel, tardó un año nada más, toda una injusticia.

“Nada más que se callaron todos los organismos de defensa de los derechos humanos, tanto la ONU, la OEA, todas las organizaciones de derechos humanos independientes, entre comillas, que solamente actúan cuando no van a causar enojo a los gobiernos hegemónicos o estas organizaciones fachadas que existen en todo el mundo”, expuso AMLO.

AMLO aclaró que no se trata de un asunto personal con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pero no quiere avalar con su presencia en la Cumbre de las Américas, una injusticia cometida a Pedro Castillo.