AMLO respalda extensión de mandato a Zaldívar para que encabece reforma judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que, "para que no haya medias tintas", está a favor de la reforma al Poder Judicial, aprobada ayer en la Cámara de Senadores, y que le tiene confianza al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

En conferencia de prensa recordó que la iniciativa la propuso él mismo, aunque la ampliación del mandato del Ministro Presidente la propusieron los legisladores.

"Sobre la ampliación del periodo eso se llevó a acabo en el Senado, pero si eso garantiza la reforma, yo estoy de acuerdo. Le tengo confianza al Presidente de la Suprema Corte, lo considero un hombre íntegro, una gente honesta, y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al poder judicial, estoy de acuerdo", puntualizó AMLO.

AMLO aseveró que es urgente que haya una reforma al interior del poder judicial, pues hay muchos vicios al interior del mismo.

"Estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial, por lo mismo que sucedía en el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces, en magistrados, en ministros, y hay constancia.

"Entonces urge una reforma al interior del Poder Judicial, si esta ley o este ordenamiento lleva ese propósito que es lo que yo tengo de información, yo estoy de acuerdo, es más yo envié le iniciativa", expuso.

AMLO lamenta postura de conservadores

AMLO lamentó que tras la aprobación del dictamen, los conservadores se hayan puesto "furiosos", e insistió en que el Consejo de la Judicatura no ha funcionado.

"Ese Consejo de la Judicatura no servía, muy rara vez se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro. Durante muchos años el Poder Judicial era como el castillo de la pureza, nunca se castigaba al juez, eran intocables, porque no actuaba bien, no cumplía con sus funciones el Consejo de la Judicatura", detalló.

AMLO recordó que aunque él apoye el dictamen, la aprobación del mismo está en manos del Congreso.

"Es una decisión que tomaron los senadores, ahora esa iniciativa va a pasar a la Cámara de Diputados, se va a discutir y en su caso aprobar", explicó AMLO.