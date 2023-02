AMLO acusa que gobierno peruano es “pelele y títere”

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, gobierno al que consideró pelele y títere de los intereses extranjeros que buscan vender los recursos naturales de esa nación.

“Nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú, nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú: el gas, los recursos mineros. Y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo, y un Congreso también, como lo padecimos aquí nosotros durante más de 30 años”, opinó el mandatario cuando se le pidió su opinión sobre acerca del retiro del embajador peruano y dejar la relación binacional a un encargado de negocios.

López Obrador criticó que el gobierno de Boluarte represente una farsa para justificar la destitución de Pedro Castillo y encarcelarlo, sin argumentos jurídicos.

“Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo, y luego establecer de facto un gobierno autoritario, represor, y nosotros no coincidimos con eso”, dijo.

Acusó a los medios de comunicación de todo el mundo, a la Organización de los Estados Americanos y a la Organización de Naciones Unidas de mantener un silencio hipócrita sobre el caso del Perú.

“Además, molesta mucho que todos callan. Está como esto que vimos, que son muy hipócritas, gritan como pregoneros, cuando les conviene y callan como momias cuando no les conviene;

“Entonces, la prensa mundial, los periódicos más famosos del mundo, la OEA en el caso de América, la ONU, las organizaciones de derechos humanos, nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú, nacional, pero sobre todo extranjera”, expresó.

A pesar del conflicto que mantiene con la presidenta peruana, López Obrador advirtió que no va a callar sobre lo que considera un trato injusto a Pedro Castillo.