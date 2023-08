AMLO acusa a INE y TEPJF de 'reverendos falsarios' por culparlo de violencia política contra Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los integrantes del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral Federal tras las medidas cautelares impuestas para evitar que emita declaraciones sobre el proceso de 2024, ya que los exhibe de cuerpo entero como "reverendos falsarios" que modificaron sus palabras para acusarlo de violencia de género.

Al dar respuesta a la tutela preventiva dictada por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para no hablar de la senadora panista Xóchitl Gálvez, el primer mandatario rechazó haber dicho las frases que le atribuyeron los consejeros y magistrados electorales para sancionarlo el pasado viernes.

“Se da esta resolución que muestra de cuerpo entero, exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces de hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen en este Tribunal Electoral”, cuestionó.

El presidente aseguró que es grave lo que hicieron los órganos electorales de acusarlo de violencia de género, e incluso advirtió que a pesar de que puede solicitar un desafuero, en el caso de Xóchitl Gálvez, "tengo elementos pero no lo voy a hacer porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes".

Agregó que mostrará el expediente sobre el cual se basaron las autoridades electorales para aplicar las medidas cautelares por violencia política en razón de género, pues “lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente, pero a qué tribunal acudo”, preguntó.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador negó haber señalado que la señora Xóchitl haya sido elegida “por un grupo de hombres”. “Reverendos falsarios, ¿Cuándo dije eso?”, criticó.

Pese a que el INE prohibió referirse en el futuro a la panista, el Jefe del Ejecutivo federal la mencionó este lunes durante el diálogo circular tras observar un video donde el expresidente Vicente Fox le pide quitar programas sociales y devolver las pensiones de exmandatarios.

"Es que la señora es Fox. ¿Qué no es Fox la señora Xóchitl Gálvez? Ya hice la mención, ni modo, pero es que estoy aclarando, ya no lo vuelvo a hacer. No estoy mintiendo, la señora es Fox, claro, estoy hablando en términos políticos", aseveró.

