AMLO acusa al TEPJF de ser órgano faccioso

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo en contra de los magistrados del Tribunal Electoral Federal, a quienes calificó como “facciosos” tras quitar tres diputados federales a Morena, el pasado fin de semana, para beneficiar a la partidocracia.

En tono molesto, lamentó que los miembros de los órganos electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no estén a la altura de las circunstancias, por lo cual reiteró que promoverá una iniciativa de reforma para cambiar a todos los que integran esas instituciones.

“Está muy mal tanto el INE como el Tribunal, se plantearía cambio completo de todos, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.

“Entonces no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio, no es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país”, sostuvo durante la conferencia de prensa mañanera.

Lamentó que el Tribunal esté al servicio de la partidocracia de los que pusieron a los magistrados, “más con todo su comportamiento faccioso, manejando la ley a su antojo, ni siquiera dependen del Poder Judicial, eso es una pantalla”, afirmó.

. Gráfico: La Razón de México

El titular del Ejecutivo federal dijo que cuando se generó la polémica en el Tribunal Electoral se conoció que ahí no puede intervenir los ministros de la Suprema Corte, y tampoco el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Los partidos crearon este ‘Frankenstein’, al margen de sus intereses. Son completamente autónomos, independientes, pueden hacer lo que quieran, no dependen del Poder Judicial en estricto sentido, en la formalidad sí, entonces hay que cambiar”, subrayó.

Más adelante, advirtió que en el espacio de la mañanera se dará a conocer a quienes se oponen a la reforma electoral. “Ahora, por ejemplo, resulta que ya no quieren que se aplique la revocación del mandato.

PAN critica señalamientos. El PAN en el Senado señaló que los embates del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirman su carácter autoritario.

En conferencia de prensa, la vicecoordinadora del blanquiazul en la Cámara alta, Kenia López Rabadán criticó las declaraciones del titular del Ejecutivo federal en contra del Poder Judicial: “¿Cuándo habíamos visto que un Poder quisiera destruir al otro de una manera, por cierto, tan cínica, tan pública y tan ilegal?”, cuestionó.

Consideró que el hecho de que al Presidente y a todo su “séquito” de Morena les molesten tanto las determinaciones del Tribunal Electoral demuestra que no les gusta ser demócratas