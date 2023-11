AMLO adelanta que en reforma al PJ propondrá un tribunal para juzgar a jueces

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este martes 28 de noviembre que en la reforma al Poder Judicial que presentará antes de concluir su sexenio propondrá la creación de un tribunal que se encargue de revisar la actuación de jueces.

"Por eso en la reforma que voy a enviar es que exista un tribunal al interior del Poder Judicial para que esté pendiente del funcionamiento", adelantó AMLO en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

#ConferenciaPresidente | Martes 28 de noviembre de 2023. https://t.co/4Ib5T831Il — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 28, 2023

Reprueba propuesta de ministro para destituir a senadores



Ante la propuesta del ministro Alberto Pérez de destituir a senadores que incumplan en los nombramientos de los comisionados del Inai, López Obrador afirmó que no puede haber un supremo poder conservador que se sitúe por encima de otro.

Lo anterior, insistió AMLO, sería como el regreso del predominio del Poder Ejecutivo Federal como en el régimen porfirista donde se dio la dictadura durante más de 30 años. Destacó que los poderes “son autónomos”.

"No puede un poder situarse por encima de los demás, no puede haber un supremo poder conservador como quisieran algunos, sería como el regreso del predominio del Poder Ejecutivo; así era el régimen porfirista y también post revolucionario, que no cambio”, destacó AMLO.

El ministro Pérez Dayán planteó recientemente la destitución de senadores por no acatar la resolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por los nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

AMLO recordó que en el pasado había las viejas prácticas del “dedazo”, el “tapado” y “la cargada”, sin embargo, precisó que durante el movimiento de la Cuarta Transformación “apenas están cambiando las cosas”.

Insistió en que el Poder Judicial está secuestrado por la oligarquía de México “y si se quiere convertir en el poder de los poderes, está un poco exagerado, están levitando porque eso ni es constitucional, es antidemocrático, no lo va a permitir el pueblo”.

AMLO denunció que jueces, magistrados y ministros “están ahí para obedecer órdenes y recibir consignas”.

AMLO acusó de nuevo al Poder Judicial de favorecer a presuntos delincuentes al citar el caso de Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, e insistió en que jueces, magistrados y ministros sean electos por la ciudadanía.

“Sí hace falta limpiar el Poder Judicial”, aseveró AMLO, al insistir que lo anterior se puede lograr con el método democrático.

“¿Conocen ustedes de algún juez que esté siendo procesado o que esté en la cárcel? ¿Es el castillo de la fuerza el Poder Judicial?”, cuestionó AMLO.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.