AMLO dice adiós a veracruzanos a 9 días de dejar la Presidencia: 'Me voy muy contento'

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró en el último evento que sostendrá en Veracruz durante su administración que no aspira a ser caudillo ni jefe máximo; además de que dejará la presidencia contento, pues Claudia Sheinbaum fortalecerá los programas sociales.

El mandatario federal explicó que luego de dejar la presidencia “No quiero ser hombre fuerte, no quiero ser caudillo, no quiero ser jefe máximo, mucho menos cacique, eso no, y además no olvidemos, porque es muy importante para los que se dedican a la política y también para todos, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero”.

AMLO inauguró el centro cultural Leyes de Reforma en Veracruz. Foto: Especial

"Me voy contento", afirma AMLO desde Veracruz

“Falta todavía mucho por hacer, pero estoy contento porque voy a entregar la banda presidencial a una mujer extraordinaria, excepcional, preparada, con experiencia, honesta y, lo más importante, de buenos sentimientos, de buen corazón”, dijo el Presidente López Obrador en torno a Claudia Sheinbaum durante la inauguración del centro cultural Leyes de Reforma, en el Heroico Puerto de Veracruz.

Además, el mandatario saliente insistió en que “no hay nada que temer, van a seguir todos los programas de bienestar y hasta mejor que ahora. Yo les puedo decir que en poco tiempo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, va a ser la mejor presidenta del mundo, la mejor presidenta del mundo, no les estoy choreando”

Recordó que el Banco Mundial reconoció que sacaron de la pobreza a más de 9 millones de mexicanos en su sexenio: “el Banco Mundial reconoce que durante nuestro gobierno salieron de la pobreza 9 millones 500 mil personas y nos fue bien a todos, porque cuando el pueblo tiene para consumir lo básico y a veces hasta un poco más de lo básico, se beneficia el comercio”, dijo el mandatario federal.

AMLO junto a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz. Foto: Especial

cehr