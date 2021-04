AMLO admite riesgo de no lograr reforma constitucional eléctrica en Cámara de Diputados

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que de declararse inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica en la Suprema Corte, se corre el riesgo que una eventual reforma a la Carta magna en ese sector no sea aprobada por no tener las dos terceras partes en la Cámara de Diputados.

Opinó que no se puede declarar inconstitucional dicha ley, suspendida en definitiva por jueces federales, pues sería una injusticia que paguen más los usuarios domésticos que las grandes corporaciones comerciales o empresariales como Walmart.

Yo no podría quedarme de brazos cruzados y tendríamos que presentar una reforma a la Constitución, aún con el riesgo de que no se aprobara por no tener las dos terceras partes