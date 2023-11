AMLO admite vínculos con terna para la Corte; cualquiera de las candidatas garantiza imparcialidad, dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio la razón a los partidos de oposición al reconocer que María Estela Ríos, Lenia Batres y Bertha Alcalde Luján, candidatas a sustituir al exministro Arturo Zaldívar, sí están vinculadas a él, sin embargo, dijo, serán los senadores quienes decidan si aprueban a una de ellas a la Suprema Corte.

“Sí están vinculadas a mí, como no, es un orgullo para mí, pero son mujeres honestas, íntegras, incapaces de cometer una injusticia, incorruptibles. Además yo no establezco con nadie relaciones de complicidad, hasta con mi familia, mis amigos, con todos, es una relación de respeto, siempre.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 29 de noviembre de 2023. https://t.co/b52QYB8Z1b — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 29, 2023

“Entonces quién va a decidir, los senadores que decidan, revisen”, señaló durante la conferencia de prensa mañanera, tras asegurar que sí tiene un plan B, C, D y hasta la Z en caso de que los legisladores rechacen la terna que envió para ocupar el cargo que dejó vacante Zaldívar Lelo de Larrea.

AMLO explicó que dicho plan es que se apruebe la reforma al Poder Judicial para que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto popular, donde se establezca un tribunal que los vigile y sancione, la revocación de mandato y reelección.

“Ahora si no quieren siquiera que yo envíe una terna, es muy sencillo, vamos a que el pueblo elija, eso es lo mejor. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntarle al pueblo, que es lo que estoy proponiendo, hay que elegir a los jueces, que el pueblo los elija, a los magistrados y ministros. Sí tengo un plan b, un plan c, un plan d, hasta la z”, sostuvo AMLO.

En el Senado, los partidos de oposición denunciaron que los tres perfiles enviados por López Obrador para ocupar la vacante que dejó Arturo Zaldívar, son afines a él y no garantizan la imparcialidad que se requiere en la Suprema Corte.

“Tienen razón, las tres están vinculadas con nosotros desde hace tiempo. Estela Ríos fue consejera jurídica cuando fui jefe de Gobierno en la Ciudad de México, hace 20 años; Bertha (Alcalde) Luján es una joven que ha ayudado muchísimo a limpiar de corrupción en la Cofepris, que era un cochinero”, respondió AMLO.

“En el caso de Lenia Batres Guadarrama -abundó-, desde hace años luchando por la democracia y también la familia, todos”.

