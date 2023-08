AMLO advierte que tiene en “lista negra” a magistrados electorales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que tiene una “listita negra” de varias actitudes deshonestas de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego que lo sancionaron por violencia política en razón de género contra la panista Xóchitl Gálvez.

#ConferenciaPresidente | Viernes 11 de agosto de 2023. https://t.co/uy8M1CEukT — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 11, 2023

“Ya me pusieron en la lista negra los del Tribunal. Yo también los tengo ahí en mi listita, les tengo ahí varias cuestiones de actitudes deshonestas, a los magistrados del Tribunal Electoral”, afirmó durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Modificaron lo que expresé

AMLO recordó que “la última fue esa resolución en donde se atrevieron a modificar lo que expresé aquí en una mañanera, lo que dije lo tergiversaron, entonces sí los tengo apuntados en la lista negra, porque sí son unos falsarios y son jueces, magistrados, de consigna, pero de todas maneras no hay que tocarlos porque si no vienen las sanciones, las multas”.

En ese sentido, AMLO dijo que si lo sancionan económicamente los del Tribunal Electoral solicitará ayuda al pueblo mexicano para pagarla.

“No me han multado todavía, no me vayan a arruchar, no me vayan a poner una multa; le voy a pedir a la gente que me ayude, vamos a hacer una colecta si me multan”, subrayó el tabasqueño.

López Obrador continuó sus señalamientos contra los magistrados, después de que la semana pasada el Tribunal Electoral consideró que en cuatro conferencias matutinas de julio emitió expresiones que constituyen violencia política de género contra la panista Xóchitl Gálvez.

