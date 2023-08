AMLO: Magistrados deberían renunciar y ofrecer disculpas; historia los juzgará

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la historia juzgará a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que si tuvieran principios e ideales "deberían estar renunciando, ofreciendo disculpas” por su actuación en el caso de la presunta violencia política en razón de género contra Xóchitl Gálvez.

“Que estoy amenazando con desaforar a los magistrados. No, no, la historia los juzgará como a todos nos juzgará la historia, pero hay que ser responsables porque cuando mentimos, robamos, engañamos, no solo nos afectamos nosotros, afectamos a nuestras familias y qué culpa tienen nuestros hijos, nuestros nietos de llevar estas manchas.

“Debemos actuar con responsabilidad por nosotros, nuestros familiares y nuestros semejantes, no se pueden entregar por entero. Es mejor heredar a los hijos pobreza pero no deshonra”, afirmó AMLO en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 9 de agosto de 2023. https://t.co/06ZbHHNOjt — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 9, 2023

Luego de que el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas le notificó que los magistrados han reconocido que no son literales las citas que utilizaron para determinar su resolución de imponer medidas cautelares para no emitir expresiones en contra de Gálvez Ruiz, AMLO cuestionó: “¿Cómo van a reparar el daño?”.

Y preguntó a Ramírez Cuevas: “¿Ya no puedo hablar, verdad, de la persona?”, ante lo cual le manifestó que “mejor no”.

El vocero hizo notar que fue Claudia Zavala Pérez, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), fue quien elaboró el dictamen sobre el cual se basó el TEPJF para decretar la tutela preventiva.

“¿De qué partido es?”, preguntó el primer mandatario, quien obtuvo como respuesta que de ninguno. “No, no no, ¿cómo no va a tener?, reviró AMLO.

Por lo anterior retomó sus críticas contra los magistrados electorales porque “¿cómo se atreven?, si fuesen gente con principios e ideales, deberían estar renunciando, ofreciendo disculpas y renunciando”.

Juez Martín Santos protege delincuentes de “cuello blanco”; “no se la voy a dejar pasar”



AMLO acusó que el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, tiene un historial de protección a delincuentes de “cuello blanco”, por lo que “no se la voy a dejar pasar” y será denunciado ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Al mismo tiempo cuestionó si los dichos en su contra no representan también violencia política en razón de género. “¿Todo lo que me dicen a mí no hay violación de género? ¿O el género es nada más femenino?”.

El impartidor de justicia concedió a la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez una suspensión provisional para que López Obrador se abstuviera hablar de ella en las conferencias de prensa mañaneras en Palacio Nacional.

Ante ello, AMLO informó que este miércoles enviará la carta al juez Martín Santos, así como al Consejo de la Judicatura. “No se la voy a pasar a este juez que tiene un historial de protección de delincuentes de cuello blanco y a potentados.

“Imagínense que permitió la distribución de vapeadores. ¿Cuánto hay en juego? pues la salud del pueblo, de los jóvenes y no les importa porque quienes producen los vapeadores son empresas muy poderosas que le llaman `lobistas´, ´coyotes´ que convencen a legisladores, a jueces, a magistrados, ministros los convencen, son muy buenos para persuadir y convencer”, sostuvo AMLO.

AMLO refirió que el impartidor de justicia lo sanciona porque considera que hay una supuesta “malicia efectiva”, sin embargo ese término aplica para ellos, reiteró.

