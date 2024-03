AMLO advierte que oposición trama 'fraude electoral' con ayuda del Poder Judicial

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que los opositores traman un “fraude electoral”, un “golpe de Estado técnico” desde el Poder Judicial, con el propósito de lograr la nulidad de la elección del 2 de junio próximo, porque están muy nerviosos.

“Pero así están, quién sabe qué encuestas están viendo, quién sabe que está opinando a la gente que los trae así tan nerviosos, van a dar un golpe de Estado técnico, van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial”, afirmó AMLO.

-¿Apuestan a la nulidad de la elección?, se le preguntó en la conferencia mañanera de Palacio Nacional.

“Eso es lo que yo pienso que están tramando, lo vamos a dar a conocer aquí, ¿y mis libertades, y cuáles son sus fundamentos? Ellos pueden calumniar libremente y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica, mi libertad, o mis funciones como Presidente, que tengo que garantizar que el país se desenvuelva en un ambiente de justicia, de legalidad, de democracia”, apuntó.

El titular del Ejecutivo federal denunció que los jueces le pidieron que no hable de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, ni de algunos periodistas.

“Me están pidiendo que una señora que tampoco puedo hablar, que yo borre unos tuits pasados. Todo lo voy hacer, voy a cumplir todo”, aseveró, luego de reprochar que le nieguen su derecho de libertad de expresión y derecho de réplica.

“No jueces del poder judicial. Incluso todavía están por notificarme, yo creo que ya lo hicieron de que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado, van a hacer un listado, de todas las supuestas infracciones que yo cometa, para darle valor a utilizarlas, las infracciones, en el momento de la calificación de la elección. Fíjense por dónde van”, acusó.

Sin mencionar su nombre, AMLO defendió a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, por tener a los medios de manipulación en su contra.

“A qué nivel de cretinismo han llegado. Estaba viendo un twiter ayer que es increíble, de una candidata, no voy a decir, que está creciendo así, pero tiene el 75 por ciento de los columnistas en contra, ¡75 por ciento de los columnistas en contra!.

“Sin embargo, va creciendo y está arriba, por eso están enojadísimos porque ellos eran los que pontificaban, ellos formaban la opinión pública”, aseguró López Obrador.

Insistió en que hay una campaña de guerra sucia en su contra por parte de los adversarios, lo cual tiene como fondo la elección de junio. “Nunca había visto a los jueces tan activos, ya no puedo hablar de cierto periodista, me lo prohibieron”, puntualizó.

Al referirse a un desplegado suscrito por integrantes de la sociedad civil, intelectuales donde le piden al Presidente equidad en la elección, AMLO consideró que se trata del mundo al revés.

“¿Dónde están los demócratas, pues? ¿Dónde están los hombres, las mujeres de bien, las demócratas, los demócratas? El comunicado, no lo he visto, pero me dicen que piden equidad, es el mundo al revés, si tienen todos los medios de información, de manipulación a su favor”, finalizó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

DAN