AMLO advierte riesgo de que Corte 'tumbe' ley de pensiones; 'son capaces de todo'

Luego de que los partidos de oposición impugnaron la reforma a la Ley de Pensiones del Bienestar, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hay riesgo de que la "tumben" porque "son capaces de todo".

En su opinión, AMLO destacó que no hay razón para oponerse a esta modificación a la ley, ya que sólo busca beneficios para los trabajadores que se jubilan y requieren una pensión justa y digna al 100 por ciento.

"Ayer van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el Fondo de Pensiones. Yo no sé, deveras, no los entiendo, dicen, a ver, se van a robar las Afores, además de que es falso es un dinero de los trabajadores para los trabajadores, es pensión para pensión, si ese dinero se utilizara para construir una autopista, un tren, inclusive un hospital, todavía podían decir por qué usas el dinero de mis pensiones para eso, y más como antes que se usara para apapachar a Aguilar Camín y otros, es para los trabajadores y en beneficio para los trabajadores.

"No hay ninguna razón, no argumentan, es oponerse por oponerse, afortunadamente tenemos toda la información, creo que podríamos dárselas el lunes", aseguró AMLO.

Ante la pregunta de una reportera si hay riesgo de que los ministros de la Corte "tumben" la Ley de Pensiones del Bienestar, AMLO no lo descartó.

"Son capaces de todo, yo tengo muy mala experiencia es que no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo, están al servicio de las minorías, son parte de la asociación delictuosa que dominaba México", denunció AMLO.

Durante la conferencia de prensa matutina, dijo que ya se tiene calculado el número de los primeros beneficiarios de la reforma, los cuales empezarían a recibir recursos del nuevo fondo de pensiones a partir del 1 de julio.

Los líderes parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados presentaron ayer una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al sistema de pensiones que se aprobó a finales de abril, para evitar que el Gobierno federal se apodere de los ahorros de los mexicanos.

AMLO lanzó el reto a la Suprema Corte para tomar la decisión correcta y en favor de los trabajadores.

Qué tal que hoy me equivoque y me van a dar el tenga para que aprenda y me gustaría AMLO, Presidente de México

AMLO informó que las Afores ya empezaron a entregar parte de los 40 mil millones de pesos que tienen de fondos no reclamados de los trabajadores, y señaló que no ha habido resistencia por parte de las empresas.

"Sí, estamos juntando todos los recursos y ya está en el Banco de México y me habían informado que se había aceptado el fideicomiso, o sea, no lo han hecho o a lo mejor sí, no sé, de manera formal por escrito, pero como se está trabajando con ellos, Hacienda lo está haciendo de manera conjunta con el Banco de México", concluyó AMLO.

