AMLO advierte a secuestradores de trabajadores de Chiapas que no habrá impunidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió al grupo que secuestró a los 14 trabajadores del Cuartel Llano San Juan, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Ocozocoautla, Chiapas, que no habrá impunidad.

Al cierre de su conferencia matutina puntualizó que la instrucción es lograr el rescate con vida de todos los trabajadores, pero puntualizó que el mensaje para los delincuentes es que ahora ya no cuentan con la complicidad de nadie en el gobierno .

"La instrucción es que se rescate con vida a los que fueron secuestrados y decirle a los delincuentes que no va a haber impunidad, no es como antes que pueden cometer delitos y tienen a García Luna o su equivalente, ya no hay agarraderas, el gobierno no es cómplice de la delincuencia, entonces, que no estén pensando que somos iguales, para que no dañen a nadie, que no dañen, y vamos a continuar garantizando la paz, la tranquilidad", declaró.

El titular del Ejecutivo federal dijo que no tiene datos respecto a la motivación del secuestro, sin embargo, comentó: "Al parecer es una confrontación entre grupos, que eso es ahora lo más relevante, lo más común, que se enfrenten grupos, pero no tienen por qué, bueno, ni en el caso de ellos mismos, no tienen por qué hacerse daños y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes".

Al final, el presidente López Obrador bromeó: "Lo mejor es que los liberen, si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos".

