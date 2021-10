AMLO afirma que en 2021 se dispersaron 350 mmdp en programas sociales

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que durante 2021 dispersaron 350 mil millones de pesos en programas sociales, becas y apoyos para la población mexicana, y adelantó que para el siguiente año la cifra será de 450 y en el 2023, de 600 mil millones de pesos.

Durante la inauguración de la primera sucursal del Banco del Bienestar en la Ciudad de México, AMLO dijo que en el país hay 2 mil 500 municipios, y sólo hay sucursales en mil 300 cabeceras, por ello la gente tiene que recorrer muchos kilómetros para cobrar su apoyo; pero con las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar que se contemplan, se acerca el servicio a la gente.

“Van a poder tener ya el Banco, el año que viene van a ser 450 mil millones y en el 2023, como 600 mil millones , va aumentando porque ya está en la Constitución ya que son derechos de los ciudadanos la pensión y las becas, por eso cada año deben ir aumentando. Nunca puede considerarse menos presupuesto de un año a otro para garantizar estos derechos. Se van a beneficiar alrededor de 25 millones de familias.”, aseveró.

Además adelantó que una vez que se consolide le proyecto, irán con remesas y nóminas, como el pago a maestros o integrantes del Ejercito.

AMLO: Ahora todos los apoyos son directos para la gente

AMLO señaló que anteriormente los apoyos que entregaban a la gente se hacían en efectivo, “pero nosotros no queremos eso, que no haya intermediarios”, y ejemplificó casos como el de organizaciones populares que no daban todo el dinero que era para la gente.

“Eso ya se acabó, ahora todos los apoyos son directos a la gente y no en efectivo, para que no haya tentaciones, porque si se entrega efectivo en el sobre le sacan un billete. Se llama piquete de ojo y ya no llega completo, entonces con la tarjeta personalizada cada quien saca lo que por derecho y justicia le corresponde”. Andrés Manuel López Obrador

López Obrador dijo que “como nunca” se están entregando apoyos para los adultos mayores, niños con discapacidad, becas para estudiantes de familias pobres y el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

AMLO asegura que se revisará de manera constante la dispersión de recursos del Banco del Bienestar

AMLO anunció que habrá comités por cada una de las sucursales, para revisar de manera constante la dispersión de los recursos, funcionamiento de tarjetas y cajeros.

Por su parte la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dijo que la instalación del Banco del Bienestar es una muestra de acercar derechos a los ciudadanos, ya se pasó de tener un modelo neoliberal dónde todo eran privilegios para unos cuántos, a un modelo en el que todos tengan las mismas oportunidades.

“Es este gran acuerdo y unión entre el Gobierno de México y el de la Ciudad de México, ya que venimos luchando desde hace muchos años, y estamos abriendo espacios junto a las becas del Bienestar y otros programas como pilares, que son parte de la apertura a los derechos de los ciudadanos que va de abajo para arriba”, estimó.

EASZ