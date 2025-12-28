Reportan desaparición del periodista Israel Gallegos tras descarrilamiento de tren Interoceánico

Israel Enrique Gallegos Soto sería un periodista desaparecido tras el descarrilamiento de un tren Interoceánico.

Medios locales y usuarios en redes sociales han reportado la desaparición de Israel Enrique Gallegos Soto, identificado como periodista, tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros del Corredor Interoceánico en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con el medio La Crónica de Xalapa, el presunto reportero viajaba junto a su esposa, identificada como Kayla Leyva , y que habría compartido una fotografía de ambos antes del accidente, ocurrido este 28 de diciembre a la altura de la localizad de Nizanda.

De manera preliminar, el accidente ferroviario ha dejado al menos 13 personas muertas y otras 98 lesionadas, entre las que se encontraría Leyva.

Sin embargo, en un listado de personas hospitalizadas compartido por la Secretaría de Gobernación (Segob) no figura el nombre “Kayla”, aunque sí uno parecido, el de Karla Mérida Leyva Castillejos, quien fue ubicada en el Hospital Rural del IMSS en Matías Romero.

🚨 Lista de personas hospitalizadas por el accidente del Tren Interoceánico.



Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas:

☎️ 55 2230 2106 pic.twitter.com/cyyztxGAaM — Gobernación (@SEGOB_mx) December 29, 2025

Israel Enrique Gallegos Soto sería la única persona reportada como desaparecida, mientras, según Foro TV, servicios de emergencia, así como elementos de las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y corporaciones estatales realizan labores de localización y rescate.

