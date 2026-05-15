Rechazan nepotismo, pero perfilan a esposa

La dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón, aseguró que están a favor de construir una alianza electoral con Morena y el Partido del Trabajo (PT) rumbo a los próximos comicios, además de respaldar la selección de candidaturas mediante encuestas.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Castrejón Trujillo reiteró que el PVEM se pronuncia en contra del nepotismo cuando se trata de designaciones directas de familiares en cargos públicos; sin embargo, aclaró que los puestos de elección popular deben definirse por decisión ciudadana.

El Dato: El PVEM ha decidido romper su alianza con Morena en al menos tres estados para las elecciones de 2027: San Luis Potosí, Ciudad de México y, recientemente, Jalisco.

“Quiero ser clara: en el PVEM estamos en contra del nepotismo, entendido como designar a familiares en cargos públicos. Distinto es el caso de los cargos de elección popular, donde el pueblo decide”, expresó la dirigente partidista.

En ese contexto, sostuvo que las encuestas favorecen a la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, para encabezar el proyecto político de su partido en ese estado y reiteró que el PVEM busca competir en alianza con Morena y el PT.

“Ayer (miércoles) expresamos en conferencia de prensa que el PVEM quiere ir en alianza con Morena y el PT, y estamos a favor de elegir a los mejores perfiles mediante encuesta”, indicó.

Además, defendió públicamente la eventual postulación de la legisladora e insistió en que una candidatura de elección popular no puede considerarse nepotismo si es respaldada mediante encuestas y por el voto ciudadano.

En tanto el coordinador del Verde en el Senado, Manuel Velasco, expresó su respaldo a la senadora Ruth González Silva, a quien reconoció como una “mujer de trabajo” con trayectoria política propia y cercana a la ciudadanía de San Luis Potosí.

A través de redes sociales, Velasco Coello destacó que la legisladora ganó la elección al Senado de manera contundente con más de 530 mil votos, resultado que —afirmó— refleja el respaldo ciudadano a su labor política en la entidad. “La Senadora Ruth González es una mujer de trabajo, con una carrera propia que ganó su elección al Senado de manera contundente con más de 530 mil votos”, publicó.

Además, subrayó que la senadora mantiene recorridos permanentes por ejidos, barrios y colonias de los municipios potosinos, atendiendo de manera directa a la población. “Es una mujer que trabaja cerca de la gente, recorriendo ejidos, barrios y colonias en cada uno de los municipios de San Luis Potosí”, añadió.

El miércoles, en conferencia de prensa, la coalición de Morena-PT-PVEM, anunció que irán juntos a las elecciones de 2027. Aunque Citlali Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, apuntó que habría estados donde “por estrategia electoral” vayan separados.

Hernández Mora también dijo que, en cuanto al nepotismo, Morena tiene sus propias reglas, mismas que podrían no aplicar para los estatutos del Verde o del PT, situación que se estaría reflejando en el caso de San Luis Potosí.

Cabe recordar que el Senado aprobó en febrero del año pasado la reforma constitucional contra el nepotismo, pero con una reserva impulsada por Morena y el Partido Verde se hizo un cambio a la iniciativa presidencial, para que el cambio aplique a partir de 2030 y no desde 2027, lo que causó molestia a la oposición.

La reforma prohíbe que se postulen a hermanos, pareja, hijos o padres de quienes ocupan actualmente un cargo.