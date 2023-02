"Tengo algunas diferencias con Ricardo Monreal, que son buenas porque debe de haberlas", afirma AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este viernes que hay diferencias con Ricardo Monreal en torno a la aplicación del derecho o buscar la justicia.

“Tengo algunas diferencias con Ricardo Monreal, que son buenas porque debe de haberlas, por estar más a favor del derecho que de la justicia; lo sentí como una réplica”, señaló el mandatario al referirse a las declaraciones del senador durante la reunión plenaria con diputados de Morena.

Durante el encuentro, Ricardo Monreal señaló que en los límites entre el derecho y la justicia tiene claro el concepto. “No me voy a traicionar para que ustedes se sientan cómodos. Yo prefiero la ley y eso no está en contra del Presidente de ninguna manera”, les dijo a sus correligionarios.

El Presidente consideró que fue una réplica a su postura, la cual ha reiterado, de que “al elegir entre el derecho y la justicia, sin dudar se debe elegir la justicia”. Pero consideró que se trata de un debate interesante que sí es de fondo y trascendental.

“Ya estamos grandes y cada uno sabe lo que busca y representa y a mí me gusta que haya debate; porque para mí el poder judicial sigue actuando a partir de que un delincuente fue detenido, pero el Ministerio Público en la averiguación estableció que lo detuvieron a las 10 de la mañana y el abogado demuestra que fue a las 11 y lo deja el juez libre. Esa es una diferencia no politiquería sino de fondo y es la posición de los abogados y no coincido con eso”, señaló el mandatario.