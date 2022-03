AMLO afirma que Ebrard está de acuerdo con postura ante Eurocámara; asegura que es "politiquería"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que los señalamientos del Parlamento Europeo sobre México son un asunto "politiquero" y por eso respondió la Presidencia de la República en lugar de la Cancillería.

Durante la conferencia de prensa matutina refirió que durante el encuentro que sostuvo el fin de semana con el canciller Marcelo Ebrard dialogaron sobre diversos temas, como migración y la respuesta que envió a los eurodiputados. Aseguró que Ebrard, está “totalmente de acuerdo” con la postura que asumió el gobierno.

Expuso que si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se encarga de los asuntos diplomáticos, en este caso, se trata de un asunto político.

“Él está totalmente de acuerdo con la postura que asumimos, sabe bien que no es un asunto de preocupación por los derechos humanos, ni es un asunto diplomático, es un asunto por entero político, entonces para los que decían del porqué no contestaba la SRE y por qué contestó la Presidencia, porque es un asunto político, aún siendo un asunto diplomático es facultad del Presidente atender la política exterior. Sin embargo, ni siquiera se puede decir que se trata de un asunto diplomático, es un asunto político y si somos estrictos, es politiquero, es de risa si no fuese porque se trata de una institución de otro país o de otro continente, pero la verdad son muy irresponsables, muy entrometidos, tienen mentalidad colonialista”.