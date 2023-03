AMLO afirma que México es un país libre, no colonia ni protectorado de EU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este sábado que México no es colonia ni protectorado de Estados Unidos, esto durante la concentración por el 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera en el Zócalo.

85 Años de la Expropiación Petrolera, desde el Zócalo de la Ciudad de México. https://t.co/b44zoyqLXG — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 18, 2023

Con una Plaza de la Constitución repleta de seguidores, y al referirse a los diferendos que se han suscitado entre políticos de Estados Unidos por el tema del fentanilo y el combate a los cárteles de la droga en nuestro país, el mandatario recordó que ya no estamos en tiempos de Felipe Calderón ni de Genaro García Luna.

"Quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna, que ya no es de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de EU, ahora no hay simulación, de verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco, porque no hay corrupción, no hay impunidad, ni existen relaciones de complicidad con nadie", sostuvo.

AMLO al término del evento en el Zócalo. Foto: Especial.

Y casi al final de su discurso enfatizó:

“Cooperación sí, sometimiento no.

“(...) Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás pemitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria”, dijo.

Ante la propuesta de intervención estadounidense a territorio mexicano en caso de no detener el tráfico de fentanilo hacia la frontera el presidente respondió:

"Jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patría".

Concentración en el Zócalo capitalino por 85 Aniversario de Expropiación Petrolera Foto: Archivo Cuartoscuro

