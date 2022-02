Pausa no es ruptura: AMLO; critican medida diplomáticos, IP...

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la “pausa” que propuso para la relación bilateral con España, no se trata de una ruptura.

“Lo que dije (el miércoles) es: ‘vamos, por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa’. No hablé de ruptura. No. Dije: ‘vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó’. Es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpas; no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio”, indicó.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, expuso que su Gobierno es respetuoso del pueblo español, pero reafirmó que algunas empresas españolas, apoyadas por ambos gobiernos, abusaron de México.

“Tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos, durante el periodo neoliberal, empresas españolas, apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo, nos vieron como tierra de conquista”, expresó.

Reiteró que cada sexenio mantenía una empresa española favorita y, de nueva cuenta, aludió a Iberdrola, Repsol y OHL: “Iberdrola fue tratada con privilegios que nos afectaron. Cuando vino el presidente del consejo de esta empresa y hablamos, él pues, no entendiendo de que ya son otros tiempos, me insistía y me insistía que todo lo que hacían era legal. Pues sí, porque llevaron a la práctica una política caracterizada por el influyentismo”.

Enfatizó que la relación de complicidad de dichas compañías con administraciones pasadas generó subsidios que, en lugar de utilizarse para sacar al pueblo de la pobreza, se usaban para favorecer a estas empresas: “nos han ofendido a los mexicanos, porque no sólo es el que trabajen los altos funcionarios con estas empresas, sino lo que nos cuesta este tipo de relación”.

Lamentó que no se entienda que el saqueo duró 36 años y que ahora son otras las condiciones porque ya no existe la corrupción: “no alcanzan a internalizar que esto ya es distinto, entonces tenemos que estarles diciendo: ‘ya no es el tiempo en que venían y no hacían ningún trámite; se les ponían los funcionarios públicos de tapete’”.

Resaltó que la población de ambos países tiene que conocer la historia de lo que pasó en México para que se alcance a comprender su postura que, aclaró, es contra las compañías y contra los que permiten abusos, no contra los ciudadanos.

“Y repito: no es ruptura, es nada más decir: ‘ha pasado esto y el pueblo de México debe saberlo y el pueblo de España, porque no es fobia o xenofobia, es que tenemos que respetarnos; y lo mismo en el manejo político’”, agregó.

Por separado, se informó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, sostuvieron una llamada telefónica el miércoles por la noche, con la finalidad de aclarar la “pausa” en las relaciones a la que se refirió el Presidente López Obrador.

De acuerdo con medios, el telefonema “transcurrió en el buen tono habitual entre ambos”, sin que hasta el cierre de esta edición se conocieran más detalles de la conversación.

El dato: La ministra española de Industria, Comercio y Turismo, dijo que México es un socio “estratégico” de su país, y que no ve un peligro en las relaciones diplomáticas entre ambos países.

España rechaza “tajante” expresiones del mexicano

El Gobierno de España rechazó las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre poner una “pausa” en las relaciones, tras criticar a las empresas españolas por “saquear” a México.

“El Gobierno de España rechaza tajantemente las descalificaciones realizadas por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos días contra España y las empresas españolas”, indicó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Aclaró que España y México son socios estratégicos unidos por “profundos” lazos humanos, culturales, históricos, lingüísticos y económicos.

“Más de 175 mil españoles viven en México y cerca de 30 mil mexicanos residen en nuestro país. España es el segundo inversor en México y cuenta con siete mil empresas en ese país. La inversión española se eleva por encima de 70 mil millones de euros y la mexicana en España supera los 25 mil millones”, detalló.

Agregó que España trabajará siempre por mantener las mejores relaciones con México y reforzar los lazos con “este pueblo hermano. El Gobierno desea unas relaciones basadas en el respeto mutuo, como quieren los españoles y los mexicanos, sin este tipo de manifestaciones”.

Por separado, en un acto de reconocimiento a las Fuerzas Armadas españolas, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, negó que los vínculos entre ambos países y sus ciudadanos vayan a desaparecer, y confió en que el Ministerio de Asuntos Exteriores tomará las decisiones adecuadas.

“México es un país hermano con el que nos sentimos muy identificados y esos vínculos que tenemos con los ciudadanos de México y con México no van a desaparecer en ningún caso”, comentó en un acto de reconocimiento.

No es bueno pausar lazos con España: diplomáticos

Diplomáticos de México aseguraron que no es una buena idea la pausa en la relación México-España, como lo planteó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que ambas naciones comparten historia y relaciones comerciales.

Miguel Ruiz Cabañas, exsubsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que la declaración hecha por el Ejecutivo de solicitar un tiempo y después aclarar que no se trata de una ruptura, muestra a México como un país poco confiable.

“Da la impresión de que somos un país que no es confiable, con incertidumbre, pues se cuestiona sobre qué quiso decir; ¿es una declaración más que se la lleva el viento? Digamos que no es un Gobierno que tenga claridad de cuáles son sus propósitos y eso creo que no está bien”, consideró.

El exembajador en Japón e Italia calificó como contradictorios los dichos que hizo este jueves López Obrador, al señalar que el próximo embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, tendrá como tareas las relaciones económicas y comerciales, en términos de respeto y honestidad.

Además, descartó que el gobierno de España se pudiera retractar en el beneplácito que otorgó a Quirino Ordaz el pasado 27 de enero, con lo que ahora sólo se espera su aprobación en el Senado mexicano, y reconoció que el actual Gobierno sí ha mantenido una crítica constante contra empresas como Repsol, OHL e Iberdrola.

La Razón publicó este jueves que el Presidente López Obrador planteó la necesidad de hacer una “pausa” en las relaciones con España, como parte de un reclamo a algunas empresas de ese país que, dijo, han saqueado a México, ante lo cual el canciller español, José Manuel Albares, pidió una explicación sobre cuál es el significado de las palabras del mandatario.

El excónsul de México en Puerto Rico, Héctor Lerín Rueda, aseguró que la relación entre ambos países es importante y una pausa no es lo ideal para mejorar la amistad, a pesar de que no se tiene un buen momento en la relación.

“Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, denunció diversas irregularidades con España, como la empresa Iberdrola o la falta de una disculpa por parte de ese gobierno por las muertes que se produjeron en diversos pasajes de la historia. Nada les cuesta hacerlo, pero son orgullosos”, dijo.

Por separado, Eduardo Roldán, embajador de México en Argelia, Libia, Mauritania y Túnez de 2006 a 2012, señaló que la diplomacia es para comunicarse y acercarse, ya que “debe existir un diálogo entre ambos países para aclarar cualquier situación que se haya presentado en el pasado o que se pueda presentar en el futuro; la diplomacia es comunicación”.

IP ve impacto a inversión con “pausa” en relación bilateral

La “pausa” en las relaciones entre México y España, planteada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no es una buena señal para la certeza que buscan los inversionistas, consideró el presidente de la International Chamber of Commerce México (ICC México), Claus von Wobeser.

En videoconferencia, resaltó que España ocupa el segundo lugar en Inversión Extranjera Directa (IED) en México, después de Estados Unidos; los dos bancos más importantes en el país son españoles y hay flujos fundamentales de ese país en sectores como el energético, la construcción e infraestructura.

“Este tipo de declaraciones del Presidente definitivamente no sirven para la certeza en el futuro, los inversionistas son muy delicados, cualquier tema que pueda afectar su inversión y por supuesto es una gran preocupación”, añadió.

Consideró que si ha habido delitos o actos de corrupción cometidos por inversionista extranjeros, que se pruebe y se persiga, “pero no puede definitivamente generalizarse y tampoco no se puede hacer tampoco desde un punto de vista jurídico una suspensión.

“Se debe aplicar el Estado de derecho y perseguir los actos de corrupción, sea quien sea. Y si son inversionistas quienes los cometieron, que se investiguen, se prueben y paguen las consecuencias de sus actos ilegales”, señaló.

Al respecto, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, detalló que al cierre del año pasado, el flujo de IED de España a México ascendió a dos mil 666 millones de dólares, con 10 por ciento de inversión se posiciona como el segundo socio comercial.

Los principales sectores en los que los empresarios españoles invierten en México son servicios financieros y de seguros, con 42.24 por ciento de IED total española, donde destaca BBVA, que tiene 25.5 por ciento del mercado bancario mexicano y Santander, con 14.6. En segundo lugar destaca el rubro de transmisión y distribución de energía eléctrica, a través de la empresa Iberdrola, así como Gas Fenosa.

Por lo anterior, advirtió que sin acuerdos económicos no convendrá a las empresas españolas quedarse en México: “Se darían fugas de capitales, pérdidas de empleos, subidas en el tiempo de cambio, y en general, una pérdida de confianza que podrían llevar (...) a una depresión económica”.

Es un error

Consultado por La Razón, el senador priista Manuel Añorve indicó: “Pareciera que es culpa de España algún debate que se dando en México con la reforma energética, o bien con temas que están relacionadas a empresas españolas. ¿Qué culpa tiene el gobierno español de un debate interno que el Presidente viene encabezando?”.

Con información de Ivonne Martínez, Alina Archundia y Jorge Butrón

