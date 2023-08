AMLO afirma que Zoé Robledo no buscará gobierno de Chiapas; se queda para consolidar IMSS-Bienestar

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, no contenderá por la gubernatura de Chiapas, sino que permanecerá al frente de la dependencia para completar la consolidación del programa IMSS-Bienestar, según informó al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde la conferencia matutina de Palacio Nacional, el mandatario federal recordó que algunos estados iniciarán sus procesos electorales en 2024 junto a los federales, entre los cuales se incluye Chiapas, donde el titular del IMSS figuraba como uno de los principales virtuales contendientes.

Sin embargo, López Obrador aclaró que habló con Robledo Aburto, quien, dijo, le confirmó que no buscará contender por la gubernatura del estado, sino quedarse al frente del IMSS para finalizar la consolidación del programa IMSS-Bienestar.

"Como está en proceso este nuevo sistema IMSS-Bienestar y vienen los procesos locales, en unos días vamos a saber a quién le voy a entregar el bastón de mando para la transformación del país […] así también va haber elecciones en estados, como Chiapas, y Zoé es muy querido en Chiapas y tiene posibilidad”, explicó el presidente.

“Pero me dio un gusto enorme, porque me buscó y me dijo que él no quiere dejar de atender el proyecto del seguro y quiere terminar cumpliendo terminar dejando el IMSS-Bienestar; le di un abrazo", dijo el presidente en su conferencia matutina”, concluyó.

Las elecciones para renovar gubernatura en Chiapas se celebrarán el 2 de junio de 2024, junto con los comicios federales y los de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México.

IMSS-Bienestar llegará a 25 estados, asegura presidente

López Obrador destacó que el director del IMSS tiene varios convenios suscritos con los gobernadores que se adhirieron al proceso de federalización, en el cual los más de 300 mil trabajadores serán basificados.

Añadió que en el IMSS se está por llegar a 22 millones de trabajadores inscritos, mientras que también se brindará atención a más de la mitad de la población que carece de servicios de salud, para que tengan atención médica, estudios quirúrgicos y medicamentos gratuitos.

“Con el modelo IMSS-Bienestar va a ser el mejor sistema de salud del mundo, antes de que terminemos va a estar completamente establecido. Es un proceso que vamos a estar trabajando, llevamos 18 estados y vamos a llegar a 25.

“Pero como con los libros de texto, hay algunos gobernadores que no tienen el sistema, calculamos que vamos a llegar a 90 o 95 por ciento”, subrayó.

Con información de Sergio Ramírez.

