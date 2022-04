AMLO agradece a diputados por resistirse a intereses extranjeros; ustedes representan al pueblo, dijo

A pesar de que no se logró la aprobación de la Reforma Eléctrica, el Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los diputados de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo por la Ley de la Industria Eléctrica y las reformas a la Ley Minera.

“Lo que ha quedado de manifiesto con mucha claridad es que ustedes representan al pueblo”, dijo el mandatario a los legisladores esta mañana en Palacio Nacional.”, dijo el mandatario.

Tras agradecerles y asegurar que se seguirían viendo, destacó el recto proceder de los legisladores al resistirse a los intereses extranjeros.

“Este detrás de todo, estos asuntos, hay intereses creados, que no son, por eso la actuación de ustedes es ejemplar, porque no son ni siquiera intereses nacionales, son transnacionales y no son solo las empresas fachadas, porque Iberdrola no deja de ser una empresa fachada, detrás de Iberdrola están los grandes fondos de inversión”, dijo.

Agregó que a esos grandes fondos no les importa que se desprestigie a los partidos, ya que lo único que les importa son sus intereses, el dinero.

“Va a ser no solo utilizado, si no que va a contribuir al deterioro de su propia organización, solo para beneficio de intereses extranjeros, que ni siquiera dan la cara, ¿por qué de dejan manipular de esa forma?”, señaló.

Los coordinadores parlamentarios del PT, Alberto Anaya; del Partido Verde, Carlos Alberto puente; y de Morena, Ignacio Mier, reiteraron su compromiso con el proyecto del Presidente López Obrador.

