AMLO y Alfaro inauguran el acueducto El Salto - Calderón para abastecer más agua en Guadalajara

Al inaugurar la primera etapa de la presa “El Zapotillo” en Jalisco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al gobernador del estado, Enrique Alfaro por ser tolerante y poner por encima los intereses del pueblo, porque “no todos en política actuamos con respeto y tolerancia”.

En Valle de Guadalupe, Jalisco, AMLO destacó que gracias a la colaboración de Alfaro y la participación de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, se pudo llevar acabo la construcción del acueducto El Salto-La Red-Calderón, que evitará la inundación de esos pueblos y dotará de agua a la zona metropolitana de Guadalajara.

“Un reconocimiento especial al gobernador de Jalisco porque no todos en política actuamos con respeto y tolerancia. A mí me ha costado mi trabajo equilibrar pasión con razón”, dijo en su mensaje.

Agregó: “Se puede tener el corazón caliente pero la cabeza fría, y no vernos como enemigos, si acaso como adversarios, eso sí, pero no enemigos, no odiar a nadie y así se puede gobernar bien y se puede ser feliz. Demostró el gobernador de Jalisco que es un hombre tolerante y que puso por delante, por encima los intereses generales del pueblo, los intereses del estado y los intereses de la nación. Por eso muchas gracias Enrique, porque si no, no avanzamos”.

Este fue mi mensaje, frente al presidente de México y nuestra gente, en un momento histórico: el día en que garantizamos agua para Guadalajara por los próximos 50 años y demostramos que, poniendo primero a Jalisco, se superan las diferencias y se logra lo que parecía imposible: pic.twitter.com/Gr46jWnZ4E — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) February 23, 2024

López Obrador señaló que dejará la Presidencia en septiembre próximo con la satisfacción del deber cumplido, y garantizó que las obras hídricas emprendidas en Jalisco estarán concluidas.

“Ya estoy por jubilarme. Me voy a ir con muchas satisfacciones, con el deber cumplido, además soy partidario, hoy estamos recordando ese infame asesinato del presidente Madero, el apóstol de nuestra democracia, lo que él planteaba sufragio efectivo no reelección”, apuntó.

AMLO reiteró que no hará falta dar alguna asesoría a quien dejará entregará la Presidencia, pues va a quedar en buenas manos y dará continuidad al movimiento de transformación.

“Pienso yo que la gente no va a querer retrocesos, que se siga avanzando hacia adelante en beneficio de nuestra generación y los que vienen atrás de nosotros. Hay que pensar en las nuevas generaciones.

“Además me voy contento porque no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero porque esa no es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad”, enfatizó.

Explicó que con el acueducto El Salto-La Red-Calderón, que es parte del proyecto integral de la presa El Zapotillo, se llevarán hasta 3 mil litros por segundo a la zona metropolitana de la capital de Jalisco. “Esto va a significar que la gente más humilde de Guadalajara tenga acceso al agua, que es un derecho humano fundamental”, dijo.

El sistema entrará en operación al cien por ciento a finales de junio, mencionó el director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez.

Enrique Alfaro agradeció a López Obrador su apoyo y dijo que con este proyecto se ha resuelto el abasto de agua para Guadalajara para los próximos 50 años. Añadió que el estado ha padecido tres años de “sequía brutal, durísima” y que de no ser por esta obra un millón de tapatíos se hubieran quedado sin el líquido en abril próximo.

FBPT