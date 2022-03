AMLO analiza plan para brindar seguridad social para periodistas que no cuentan con este derecho

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que ya se analiza un plan para destinar recursos para brindar seguridad social a periodistas.

Comentó que parte de los recursos del Gobierno federal que se utilizan para la publicidad se destinarán para garantizar la seguridad social a periodistas que no cuenten con este derecho en sus medios.

Una parte del presupuesto de publicidad que tiene el gobierno, ya no es mucho, ya no es como antes, pero si puede alcanzar para pagar una especie de prima, una especie de cuota y garantizar la seguridad social de los periodistas que no cuentan con la seguridad social