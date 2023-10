AMLO anuncia adquisición de hospital de Ixtapaluca por 800 mdp.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la adquisición del hospital de Ixtapaluca, cuyo costo ascenderá a 800 millones de pesos, para que se deje de pagar una renta por sus instalaciones.

Como parte de sus recorridos por el Estado de México, en los que estuvo acompañado por la gobernadora Delfina Gómez, se comprometió a dar continuidad a todos los Programas de Bienestar y puso énfasis en la atención y mejoramiento del sistema de salud.

Por ello, se refirió al hospital de Ixtapaluca, que se renta y situación que, dijo, es parecida al de otros 12 nosocomios rentados por un cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari: “¿Saben quién es el que renta ese hospital? Un cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Ya no digo más”, comentó.

“Aquí hay un hospital de esos, aquí en Ixtapaluca, que todavía se está pagando año con año, como 20 años va a llevar terminar de pagar ese hospital. Ya mandamos a hacer, no sólo para ese hospital, sino para 12 hospitales privados que se les estaba pagando una renta, tuvieran o no tuvieran enfermos, se pagaba una renta por 12 hospitales como 70 mil millones de pesos, 70 mil millones era la deuda que se les tenía que dar año con año.

“Ahora mandamos a hacer un avalúo, cuánto cuesta el hospital, el equipo: te lo compramos. Y el de aquí va a costar, creo que como 800 millones, ya lo vamos a pagar y… Venga para acá. Así es, ¿o no, doctor (Alejandro Calderón) Alipi? ¿Así es? Lo vamos a comprar, ¿verdad?”, indicó.

López Obrador insistió en que no se trata de odio, sino de justicia: “Nosotros no odiamos, nosotros le tenemos mucho amor al prójimo, a todos, pero estas cosas no se pueden, no se pueden repetir y repetir, porque esto es lo que impedía que nuestro pueblo, sobre todo la gente más humilde pudiera salir adelante. Y nosotros tenemos que hacer valer la justicia”.

JVR