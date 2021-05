AMLO anuncia creación de carrera técnica en atletismo, beisbol y box

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este jueves la creación de la carrera en bachilleratos tecnológicos de entrenamiento integral de béisbol, box y atletismo de medio fondo y fondo, con el propósito de formar buenos deportistas y entrenadores profesionales.

"Se trata de que los jóvenes que terminan la secundaria puedan optar por esta carrera técnica dedicada al deporte y también practicar el que les gusta y en tres años pueden salir como muy buenos deportistas", señaló AMLO en conferencia de prensa.

AMLO agregó que se busca que los jóvenes terminen su carrera y si al paso del tiempo están estudiando y practicando el deporte y no rinden por alguna razón como suele pasar, no se queden sin la posibilidad de seguir en el ámbito deportivo como entrenadores, con cualquier otra especialidad.

Acompañado de la titular de Educación, Delfina Gómez, así como la maratonista Madaí Pérez, el exligamayorista Édgar González y Ramón "El Abulón" Hernández, AMLO dijo también que se busca profesionalizar a los jóvenes para que "no los enganchen, no los exploten, no los vean como una mercancía".

En Palacio Nacional, AMLO informó que ya se están construyendo las escuelas de béisbol, atletismo y boxeo en distintos lugares de la República Mexicana, por lo que aquellos estudiantes que terminen la secundaria en este ciclo escolar, al siguiente que inicia en agosto ya podrán inscribirse sólo con su certificado.

Óscar Flores, titular de Administración y Finanzas de la SEP, detalló la convocatoria para incorporarse a esta carrera para formar técnicos en entrenamiento integral de béisbol, box y atletismo de medio fondo y fondo.

Se busca, agregó, formar técnicos en entrenamiento de estas disciplinas desde un enfoque inclusivo y pedagógico, además de prepararse como fisioterapista deportivo para atender la recuperación de los deportistas, promoviendo la prevención de lesiones.

Expuso que los estudios contarán con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, título y cédula de estudios; los bachilleratos estarán dentro de la estructura de la Subsecretaría de Educación Media y Superior.

Esta carrera iniciará en el siguiente ciclo escolar en agosto próximo concluyendo la primera generación con un máximo de 70 estudiantes por plantel hasta 2022, indicó el funcionario.

Añadió que las sedes de los planteles estarán ubicadas para el béisbol en Cajeme y Hermosillo, Sonora; Boca del Río, Veracruz; Campeche y Texcoco, Estado de México; para el atletismo se ubicará en el Centro Internacional de Alto Rendimiento en La Malinche, Tlaxcala, del IMSS, y de box en el corazón de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc.

Documento oficial. Foto: Especial.

Flores Jiménez comentó que los beneficios a los que se harán acreedores jóvenes es un seguro de salud que otorga el IMSS, beca universal para estudiantes de educación media superior y al concluir los estudios tendrán la opción a una plaza y contarán con residencia y manutención completa.

"Los jóvenes obtendrán título y cédula que les permitirá seguir estudios en la educación superior, aspirar a la docencia, becas deportivas en lo nacional y el extranjero, y tener carrera de deportista de alto rendimiento, así como aspirar a ser deportista profesional", mencionó.

Por último explicó que para los jóvenes interesados podrán inscribirse en la página: bachilleratoeducativo.sep.gob.mx