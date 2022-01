AMLO anuncia que próximamente el sector de 50 a 60 años recibirá dosis de refuerzo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que existen vacunas suficientes para refuerzos contra COVID-19 y que una vez que se finalice la inmunización a adultos mayores se continuará con el sector de 50 a 60 años.

En conferencia matutina, AMLO explicó que se tienen vacunas pagadas hasta el mes de julio de este año, ya que tan sólo de la farmacéutica Covac se cuenta con 50 millones de dosis que se pagaron por un monto de 160 millones de dólares.

AMLO indicó que por lo pronto se mantendrá la vacunación a los adultos mayores, maestros y personal de salud.

Sobre los incrementos de contagios de COVID-19, AMLO negó que se esté cerca de una cuarta ola, pero reconoció que esta alza se debe a la presencia de Ómicron, pues se trata de una variante muy contagiosa.

“Pero afortunadamente no está demandando la hospitalización ni tenemos casos y eso es lo más importante, no hay incremento en fallecimientos, o sea que la gente sepa esto; también hay que seguir cuidándonos y no alarmarnos, que no nos metan miedo”.