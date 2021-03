AMLO anuncia esquema de simplificación de trámites para cobro de impuestos

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador anunció que promoverá la simplificación de los trámites para la apertura de empresas y cobro de impuestos, dirigida principalmente a micro y pequeños contribuyentes, mediante un esquema sencillo.

Detalló que el mecanismo de simplificación buscará que los pequeños contribuyentes puedan, bajo protesta de decir la verdad y con base en una formula sencilla, definir por cuenta propia el monto que deben aportar y realizar el pago en ventanilla.

Sin embargo, refirió que se realizarán procesos de insaculación, y "si resulta que engañaste, atente a las consecuencias, va a ser con la ley. Si no, no vas a tener ningún problema, no te van a estar viendo los del SAT, pidiendo comprobantes, no vas a necesitar ni contador público".

Luego de asegurar que le fue muy bien con la Asociación de Bancos de México (ABM), AMLO aclaró que en este proceso no se contempla incluir a los grandes contribuyentes.

Señaló que se habló de la recuperación de la economía, de cómo el país va creciendo, se recuperan las fuentes de trabajo y el camino hacia la normalidad económica.

El primer mandatario aclaró que se hizo el compromiso de una reforma profunda y radical para la simplificación de trámites, las cuales cumplirá en su momento porque la política es tiempo, y "lo vamos a hacer cuando ya terminemos de limpiar de corruptelas todo el sistema fiscal.

"Y ya estamos por concluir, esto es que no haya la facturación falsa, que se acabe eso, eso se creó hace 10 o 12 años, y se hizo un emporio, se metieron a robar, a saquear con el manejo de las facturas falsas, claro permitido desde el gobierno y con tolerancia en su momento por parte del SAT", finalizó.

