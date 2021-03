AMLO anuncia estrategia de protección a candidatos ante amenazas del crimen organizado

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció la estrategia de protección del gobierno federal a los candidatos que aspiran a gobernador, presidentes municipales, diputados federales y locales, para evitar que sean amenazados por el crimen organizado y el de "cuello blanco".

Con casi media hora de retraso en la conferencia de prensa matutina, AMLO sostuvo que esta medida pretende que "sean los ciudadanos los que elijan a sus representantes populares y no los grupos de intereses creados , de la delincuencia organizada, y que no haya candidatos a modo o que haya grandes electorales".

AMLO informó que hay pláticas con los gobernadores del país para que haya acciones conjuntas de protección, principalmente a los candidatos a presidentes municipales, siempre y cuando ellos lo acepten porque será de manera voluntaria.

Hacia el proceso electoral 2021. Foto: Captura de video.

Al asegurar que las elecciones deben ser libres y limpias, AMLO advirtió que la medida tiene como propósito que a los aspirantes a cargos de elección popular "no los amenacen, no los agredan, no los intimiden, los obliguen a declinar por intereses".

Se adoptaron estrategias para impedir que candidatos sean amenazados

Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez presentó el manual de protección para los candidatos, luego de que se han cometido 73 delitos relacionados con la actividad política, de los cuales 64 personas murieron.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Foto: Captura de video.

Señaló que se heredó en el país el "partido de la delincuencia organizada", por lo cual se adoptaron diversas estrategias para impedir que durante las campañas políticas los candidatos sean amenazados por el crimen organizado, mismos que se concentran en siete estados como Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.

Entre los puntos que se acordaron con las autoridades de seguridad e inteligencia, destacan el reforzamiento de la seguridad en los municipios y estados de alto riesgo.

Además de establecer mesas de trabajo con las autoridades locales y de seguridad, así como partidos políticos, con el fin de compartir alertas para advertir casos de candidatos ligados con la delincuencia organizada o de "cuello blanco".

