AMLO anuncia nueva iniciativa para fortalecer a CFE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una nueva iniciativa al Congreso de la Unión para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para revertir los efectos de la anterior reforma energética que sólo beneficia a empresas privadas extranjeras, así como evitar el aumento en las tarifas de electricidad y fallas en el suministro.

Necesito que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca y que para eso no tenga que enfrentar una competencia desleal, porque se le da preferencia a las empresas particulares, sobre todo las extranjeras Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, AMLO dijo que se pondrá a prueba a los legisladores que integrarán la nueva Cámara de Diputados a partir del próximo 1 de septiembre, pues si no aprueban sus iniciativas que envíe, “quedará de manifiesto que no son representantes populares”.

En ese contexto, el jefe del Ejecutivo federal consideró que no hay problema si los legisladores del PRI se oponen a sus iniciativas, sin embargo tendrán que asumir su responsabilidad.

“Voy a mandar la iniciativa, y no va a haber, espero que sí, mayoría calificada. ¿Quiénes serán los responsables? Los legisladores que van a rechazar la iniciativa, en el caso que sucediera así.

Entonces queda de manifiesto que no son representantes populares, aunque se hagan llamar representantes populares, son representantes de grupos de intereses creados Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Dejó claro que presentará al Congreso de la Unión las iniciativas que considere necesarias, ya que, sostuvo, son necesarias para el país. Calificó de hipócritas a sus adversarios que conformaron la alianza opositora porque se unieron pese a sus diferencias ideológicas.

“Eso es la transformación, aunque no logremos todo, ahora que se obtuvo la mayoría simple en la Cámara de Diputados, dicen los adversarios que no tenemos la mayoría calificada y ya no habrá reformas constitucionales. Si son necesarias, voy presentar reformas constitucionales aún cuando no pasen o las rechacen”, advirtió.

López Obrador expresó que el compromiso del gobierno federal es cuidar que no falte la energía eléctrica y no aumente el precio de la luz, lo cual no se garantizó con la pasada reforma energética aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sólo, insistió, se benefició a las corporaciones empresariales, financieras y comerciales porque pagan menos por consumo de energía eléctrica que un usuario, una familia de clase popular o clase media.

“El gobierno estaba al servicio de las minorías y de los traficantes de influencia y de corruptos”, puntualizó AMLO.

