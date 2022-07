AMLO va por más austeridad en 4T y pasar a fase de “pobreza franciscana”

El gobierno federal realizará un nuevo ajuste de gasto, anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al dar a conocer que mañana sostendrá una reunión de gabinete para determinar las nuevas medidas de austeridad.

"Sí les adelanto que ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a la fase superior, a la pobreza franciscana. Mañana vamos a tener una reunión con el gabinete. Vamos a llevar medidas de austeridad y a reducir bastante el gasto del gobierno", expuso el mandatario.

Dijo que se recortan los viajes al extranjero y el pago de viáticos entre otras medidas.

El Presidente detalló que en su administración no se han adquirido vehículos para el traslado de los funcionarios públicos.

"Desde que estamos en el gobierno, no hemos comprado un solo vehículo para funcionarios y la camioneta que usamos ya tiene 280 mil kilómetros y otras acumulan 400 mil kilómetros con más de diez años de servicio, y no me han dejado tirado", comentó el mandatario.

Indicó que independientemente de los sueldos que tienen asignados los altos funcionarios, los organismos autónomos, su administración mantendrá la disciplina en el gasto para evitar que se incrementen los impuestos y los combustibles.

"Para seguir manteniendo ahorros, para seguir sin solicitar deudas adicionales, sin aumentar impuestos ni gasolinas", explicó López Obrador

