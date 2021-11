AMLO anuncia reunión con legisladores para agradecer aprobación del presupuesto

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reunirá con diputados para agradecerles la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

"Han sido invitados porque queremos agradecerles por su apoyo, por su respaldo, por la aprobación del presupuesto que va a ayudar a mucha gente". Andrés Manuel López Obrador

Durante la conferencia matutina, AMLO destacó que 25 millones de familias se benefician de manera directa con el presupuesto aprobado, sobre todo la gente más humilde y la clase media.

AMLO asegura que con el PEF 2022 "nos beneficiamos todos"

"Nos beneficiamos todos, los que tenemos más debemos estar contentos porque esto permite que haya paz, que es producto de la justicia, por lo que el presupuesto no debe abandonar a los jóvenes". Andrés Manuel López Obrador

López Obrador destacó que es muy importante no sólo por razones humanitarias, sino también para vivir en paz, lo que garantiza el presupuesto que se aprobó.

"Significa fortalecer el mercado, cuando la gente no tiene más que para lo básico se estanca en materia económica, no se promueve la actividad productiva, no se promueve el progreso. Cuando hay circulante, cuando la gente tiene recursos, se beneficia la industria, la actividad productiva ”, dijo.

AMLO destacó que el presupuesto 2022 permitirá avanzar las obras del aeropuerto de Santa Lucía, la rehabilitación de refinerías y la construcción de la de Dos Bocas, Tabasco, además de una compra a Shell, y las obras en el Istmo de Tehuantepec para vincularlo al puerto veracruzano de Coatzacoalcos.

"Estas obras prioritarias están generando alrededor de 300 mil empleos directos e indirectos", estimó el Presidente de México.

EASZ