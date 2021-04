AMLO anuncia que se vacunará contra COVID en 15 o 20 días

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que sí se vacunará contra COVID en un plazo de entre 15 o 20 días, para dar el ejemplo de que los mexicanos se protejan contra el virus.

Luego de criticar el reportaje publicado por el periódico español El País, que hablaba de que él no se quería vacunar contra COVID, López Obrador aclaró que volvió a preguntar a los médicos especialistas que lo atendieron, encabezados por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, sobre la viabilidad de inmunizarse.

"Me voy a vacunar entre 15 y 20 días, volví a preguntar a los médicos y para disipar dudas sobre todo para los que tuvieron COVID como yo, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se protejan, por eso me voy a vacunar.

"Me dicen que puede ser en 15 o 20 días, va a coincidir cuando ya se terminen de vacunar contra COVID a todos los adultos mayores", comentó AMLO durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Por su parte, Alcocer Varela señaló que la recomendación al Presidente López Obrador es que tiene anticuerpos suficientes, pero "si ya tomó la decisión de recibir la vacuna contra COVID, a nadie se le debe obligar a vacunarse por más explicación que se les de. Si no quiere un individuo vacunarse afronta su responsabilidad y no lo hace".

Agregó que AMLO ha escuchado diversas opiniones de los médicos especialistas "que lo han convencido de que está en tiempo de vacunarse y lo va a hacer, y hasta ahorita no ha dicho si me vacunan con esta o con la otra".

EGC