AMLO: "Apenas me estoy enterando" de cambios en el gabinete

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bromeó con los supuestos cambios en su gabinete donde se rumoró la salida de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la llegada de Hugo López-Gatell a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Yo no sabía nada de eso, hasta ahora me estoy enterando", expresó AMLO tras soltar una risa durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Una reportera preguntó al mandatario que se hablaba de que la ministra en retiro Sánchez Cordero Dávila dejaría la titularidad de Segob, y en su lugar sería designado Zoé Robledo, actual director del IMSS. A su vez, la dirección del Seguro Social sería ocupada por López-Gatell.

AMLO ni se inmutó y lo tomó con sentido del humor. "Apenas me estoy enterando", acotó

Antes de las elecciones la propia Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, desmintió las versiones de su renuncia al gabinete, incluso pidió a los columnistas que habían publicado ese trascendido que no cayeran en la cultura del rumor porque ella seguía al frente de la dependencia.

"Estimados @MarioMal y @dariocelise, lamento decepcionar a sus 'fuentes' pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida que nunca con el presidente @lopezobrador_. Dejemos la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. Un fuerte abrazo", escribió en Twitter el 2 de junio.

