AMLO destaca buena relación con Carlos Slim; es respetuoso de la institucionalidad, señala

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador afirmó que con Carlos Slim hay muy buena relación y destacó que el empresario ha actuado de manera responsable e institucional, al contrario de otros.

En conferencia de prensa mañanera, AMLO señaló que hay empresarios que quieren jugar a las vencidas, tratando de someter al gobierno federal porque se quedaron mal acostumbrados.

"(Carlos Slim) está siempre en condiciones de llegar a acuerdos en todo, no juega a las vencidas como otros, afortunadamente pocos quieren someter al gobierno, quedaron mal acostumbrados.

El caso de Slim no es así, y de otros, hay un cambio importantísimo, tiene que ver con respeto a la legalidad constituida por voluntad del pueblo, por la democracia. Hay empresarios importantes como Slim que entienden eso y es respetuoso de la institucionalidad Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Pecado social perder dinero del pueblo en los tribunales

AMLO advirtió que antes de ir a los tribunales para resolver algún conflicto con empresarios, se debe recurrir al diálogo y la negociación, buscar acuerdos, no ir a la primera ante esas instancias nacionales o internacionales, como sucedía en gobiernos neoliberales.

"Por lo general cuando se va a un tribunal internacional nunca gana el gobierno que representa el pueblo, siempre ganan los grupos de intereses creados, las grandes corporaciones financieras internacionales.

Para qué ir a tribunales, vamos primero a agotar la posibilidad de un arreglo como lo hemos venido haciendo, con los gasoductos, los reclusorios, con la entrega del gas etano a Odebrecht y con muchas otras cosas Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El Presidente reconoció que le duele mucho cuando se pierde dinero del pueblo, que no es del gobierno, en las sentencias que obligan al Estado a reparar el daño a las empresas particulares.

"Si fuese dinero de particulares o mío a lo mejor no me dolería tanto, cuando se está perdiendo dinero del presupuesto que es dinero del pueblo, de la gente más humilde. Imagínense lo que es perder dinero en un país con tantos pobres, es 'pecado social', no puedo dormir tranquilo", aseguró.

