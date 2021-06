AMLO: Ya se tienen conocimientos básicos de lo ocurrido en caso Ayotzinapa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que ya se tienen los conocimientos básicos de lo que ocurrió en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014, con la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sin embargo no se precipitará en dar a conocer la verdad de este caso.

LEER MÁS Confirman que restos hallados en barranca son de Jhosivani Guerrero, normalista de Ayotzinapa

"Se está avanzando bastante, ya se tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió, todavía no podemos dar por concluida la investigación, no queremos actuar de manera irresponsable, no se trata de decir ya esto fue lo que sucedió y engañar, no nos queremos precipitar es un asunto muy serio que amerita ser tratado con responsabilidad y profesionalismo", afirmó AMLO.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO reconoció que quisiera que se avance más rápido en la investigación para que no pase más el tiempo, pues queremos saber sobre el lugar donde están los jóvenes para encontrarlos.

Destacó que nada de lo que se hizo en la pasada administración con la llamada "verdad histórica" que ya sabemos que no corresponde a lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, o sea que "falsificaron los hechos".

Expuso que se está avanzando y no hay nada que detenga la investigación hasta conocer la verdad y hacer justicia en lo que consideró, se trata de un asunto de Estado.

AMLO resaltó que se tienen pruebas científicas de la aparición de tres jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, "lamentablemente sin vida".

Cuestionado sobre el asesinato de un policía ministerial ocurrido el miércoles en Iguala, quien era testigo en el caso Ayotzinapa, AMLO descartó que se vaya a emprender una campaña de "silenciamiento" a informantes claves en este caso.

"La investigación continúa y vamos a conocer todo lo que sucedió y se va a hacer justicia, ese es el compromiso que tenemos, nada lo va a impedir porque ya está la investigación", ratificó AMLO.

Hay que señalar que hasta ahora se tienen confirmados los decesos de los estudiantes Jhosivani Guerrero de la Cruz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio.