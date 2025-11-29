‘Ya no quiero más violencia’: Hip Hop por La Paz cierra su cruzada de reconciliación en penales de México

Este 29 de noviembre cerró el concurso nacional Hip Hop por la Paz.

Una exhibición de rap, breakdance y letras que resaltaron la necesidad de resarcir los daños infringidos por la violencia cerró este sábado el concurso nacional Hip Hop por la Paz, que incluyó a 624 personas recluidas en 107 centros penitenciarios de 25 estados.

En el concierto de cierre, desde el Centro Cultural Roberto Cantoral de la Ciudad de México, colectivos de jóvenes presentaron sus propuestas artísticas que dieron voz a cientos de historias detrás de las personas que purgan sentencias en las cárceles del país y que buscan una nueva oportunidad para reintegrarse a la sociedad.

Rap, breakdance y grafiti destacaron en el concurso macional Hip Hop por la Paz. ı Foto: Alejandro Galindo / La Razón

El programa logró la creación de 200 canciones que concursaron por el mejor discurso para terminar con la violencia en todos los rincones del país.

Un comité de jueces y organizadores, integrado por autoridades del sistema penitenciario, activistas y jóvenes premió el trabajo de penales de Morelos, Nayarit y Estado de México, quienes destacaron por su originalidad para plantear sus historias a través de canciones, baile y manifestaciones audiovisuales.

Concurso reconoce a penales de Morelos, Nayarit y Estado de México. ı Foto: Alejandro Galindo / La Razón

Eunice Rendón, una de las promotoras de la plataforma, resaltó que Hip Hop por la Paz logró reunir esfuerzos de la sociedad civil, autoridades federales y al sistema penitenciario por la causa de plantear alternativas efectivas para la reinserción social.

Rendón dijo que, además, esta iniciativa es una forma de mostrar que “no queremos hablarle a la Generación Z, sino escuchar todo lo que tiene que decir” y agradeció la disposición del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que este encuentro se desarrollara con éxito.

Las piezas musicales con rap, breakdance y grafiti “narran historias de resiliencia, reconciliación y esperanza , además de promover la no violencia y fomentar entornos positivos de transformación dentro de los centros penitenciarios a través de la cultura urbana”, concluyó.

