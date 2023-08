AMLO arrecia críticas a ministro por frenar libros

Por tercer día consecutivo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra del ministro Luis María Aguilar, por su “pensamiento retrógrada y conservador” y a quien “no le importa que los niños no tengan libros”, al frenar la entrega de estos materiales con dos suspensiones otorgadas fast track a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila. “¿Para quién trabaja?”, cuestionó el mandatario.

“¿Está pensando que si los niños se quedan sin libros, sus padres no tienen para comprar libros? ¿Está pensando que los libros no se pueden prohibir, mucho menos destruir? ¿Ya leyó los libros, o él cree que son libros para inyectar el comunismo? No, él no cree eso. Tiene un pensamiento conservador, retrógrada. Está en contra de nosotros, en contra de la transformación, pero no es un buen juez”, criticó.

El mandatario indicó que el martes se presentó una queja ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la actuación “indebida” de Aguilar Morales en el caso de la retención de un expediente sobre una empresa que, señaló, debe al fisco 25 mil millones de pesos correspondientes a 13 años de evasión.

Reveló que, en el caso de Chihuahua, envió por el buzón judicial la controversia constitucional, la cual recibió la presidenta de la SCJN, Norma Piña, el 4 de agosto, y para el 11 del mismo mes el ministro Aguilar resolvió de inmediato la suspensión de la entrega de libros de texto en ese estado.

“¿Por qué no se la envió a otro ministro? Nada más es pregunta”, declaró López Obrador, al subrayar que “ya encarrerado viene la de Coahuila; igual, le llega a la presidenta el 16 de agosto, miércoles; el viernes 18 de agosto se la asigna al mismo ministro, y el lunes 21 de agosto resuelve admitir la controversia y concede la suspensión”.

El Presidente refirió que la solicitud la hizo el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, porque aspira a otro cargo, pues está por dejar esa encomienda en las próximas semanas. Añadió que “tres días hábiles se llevó el ministro en el caso de Coahuila”.

Lo anterior, abundó en sus señalamientos, mientras no ha resuelto desde hace ocho meses la demanda de la Secretaría de Hacienda en contra de una empresa particular que debe 25 mil millones en impuestos.

“Ayer (martes), el procurador fiscal, Arturo Medina, denunció que este mismo ministro tiene desde hace ocho meses, en sus manos, un expediente en donde hay una empresa que le debe a la hacienda pública o que está en litigio. Sostiene desde hace 13 años que tiene que pagar 25 mil millones de pesos”, dijo.

López Obrador anotó: “Y lleva ocho meses guardado el expediente en el escritorio, en la gaveta del escritorio del ministro Luis María Aguilar Morales. ¿Para quién trabaja el ministro?”.

El Jefe del Ejecutivo federal criticó que los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros, gocen de excesos y privilegios, además de un presupuesto enorme.

“Es un exceso que tengan un fideicomiso. Tienen 20 mil millones de pesos, aparte del presupuesto. Es para tener esas prestaciones que son ofensivas, pero ya hemos hablado de eso. Están violando la Constitución flagrantemente, porque ningún servidor público puede ganar más que lo que recibe el Presidente de la República”, reprochó.